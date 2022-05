Perusa, mulheres da mesma idade param e batem uma gorda

Algumas das marcas estão no centro da solução

Palavras implacáveis

A vítima teria contado a um amigo. Assim, a transição de palavras para “ações” foi muito rápida:

Outras mulheres

Logo ela puxou o cabelo e deu um tapa no rosto. Ela tentou resistir, mas

Acabou no chão

Antes de receber alguns chutes de um cara.

Só desta vez outro jovem

Ele decidiu que era o suficiente

Outros gritaram para que parassem de atirar com seus celulares. Ele se aproximou dela para ajudá-la a se levantar e foi com ela ao hospital, onde ela foi internada no pediatra com múltiplas lesões e suspeita de fraturas.

As investigações começaram depois que ele foi internado no hospital “Santa Maria della Misericardia”.

eu procuro nas redes sociais

Os investigadores encontraram outros vídeos da menina sendo abusada: em um deles, ela é vista sendo esfaqueada no rosto e atingida na cabeça em um banheiro do clube.

Lá

Gabinete do Procurador de Menores

Já foram tomadas providências para identificar as crianças envolvidas, indiretamente menores: aqueles que a agrediram e testemunharam, incitaram a violência sem intervir para ajudá-la.