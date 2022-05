Mercado de câmbio envia Roma, Mourinho Seven

Mercado de Transferências Roma, Mourinho decidiu: Sete jogadores vão sair. E pode não ter acabado

Diego Pinto não será o único envolvido na entrada. Ao contrário, o gerente geral português tem a sensação de que os maiores problemas provavelmente serão as atividades terceirizadas nos próximos meses. Seria uma revolução dentro de Roma. Além disso, de acordo com o estafeta Dello Sport, a Special One já mencionou os nomes de quem terá que fechar as malas e sair de Tricoria.

Mas vamos para a direita: quanto aos remendos, o treinador português pediu ao craque e destro Kirstorpe para recuperar o fôlego de vez em quando, e ao defesa-central canhoto que começasse a definir a ação por baixo. Esses objetivos estão profundamente enraizados na mente de Diego Pinto. Como mencionado, isso deve dar muito trabalho para todas as demissões que estão reunindo Trigoria no momento.

Mercado de câmbio de Roma, envia Mou Seven

A lista de sete elementos que podem deixar a capital no final da temporada – na verdade, deve sair. Diavara, Vertewood, Carlos Perez, Shomurotov, Vina e Willer. Sim, o retorno do meio-campista espanhol da dívida deu muito pouca satisfação ao Getafe. Tarpo também deve se livrar das dívidas neste caso, passando uma temporada de toxinas praticamente cuidando dos outros.

Em suma, o próximo ano será uma Roma completamente diferente. Poderia ver outra partida. Sim, mesmo Sergio Oliveira ainda não tem certeza sobre sua estadia na capital. Todas as estimativas de qual deveria ser seu resgate serão feitas apenas na sua conclusão. Neste caso, como vos dissemos, Pinto pediu um desconto de 12 12 milhões. Vamos ver.