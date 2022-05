Acidente em Fi-Pi-Li, um morto em colisão frontal e 4 feridos

é um Faleceu Quatro pessoas ficaram gravemente feridas em um trágico acidente que ocorreu às 3h45 de sábado, 14 de maio. Fi-Pi-Li, No Quastis Interport (Collesalvetti). Jacobo Warri, um morador de 35 anos do município de San Minyado (Pisa), perdeu a vida e estava dirigindo um carro que ainda estava sob investigação na estrada principal por motivos ainda sob investigação. A colisão frontal com outro automóvel foi fatal, em que viajavam quatro jovens, todos com idades compreendidas entre os 23 e os 26 anos, que ficaram gravemente feridos e foram evacuados do cockpit por intervenção dos bombeiros.

Houve inúmeras ligações do Centro de Operações 112, que informaram que havia um veículo na rodovia que seguia na direção oposta de San Romano. A polícia de trânsito não conseguiu parar o carro a tempo devido ao acidente. Uma catástrofe em que ambos os carros ficaram completamente destruídos. O homem de 35 anos morreu instantaneamente, enquanto os outros feridos foram socorridos por voluntários da SVS que chegaram ao local com três ambulâncias, uma das quais transportava um médico, e a que veio com a ambulância era de Misericárdia, Livorno. Doutor. Dois dos mais graves, com choque esmagador, foram levados ao Hospital Cisanello, enquanto os outros dois foram levados ao pronto-socorro de Livorno.