Roma Veneza, Mourinho: ‘Temos que agradecer aos adeptos. Janiolo? Ele foi ferido. Vídeo

Lá Roma Ele tenta e chuta 46 vezes Mas bate na parede Veneza , Dez pessoas partiram para o despejo de Caim. Ao final da partida, a equipe receberá um Viagem de campo com fãs Aqueles que estavam ansiosos para agradecer a equipe. José Mourinho – O palestrante após a corrida – comentou o episódio da seguinte forma: “ Só temos a agradecer aos nossos fãs . Todos os domingos há uma forma de lhes agradecer: dar sempre tudo em campo, hoje fizemos de novo – disse o treinador português – se conseguirmos ganhar um jogo merece-nos, mas será especial. Para eles. Eles são muito merecedores. Momentos como este são fáceis ao vencer o Inter ou o Milan Scudetto, mas A família deve ser sempre. A atitude dos torcedores da Roma é ainda maior. Eles são realmente especiais. “Depois o técnico do Kilorose voltou para falar sobre isso Ajustar : “Hoje demos tudo, merecemos a grande vitória, dominamos, mas não conseguimos marcar. Poderia ter sido mais fácil em 11 x 10, é verdade, mas nem sempre é assim porque eles se defenderam entre os dez primeiros. não marcou facilmente.

“Janiolo se machucou hoje. Agora vamos pensar em Turim.”

Veja também



Roma-Veneza 1-1. Destaques

José Mourinho Ele fez uma breve avaliação da temporada, explicando onde a Roma poderia oferecer mais: “Se eu pudesse pensar no que poderíamos ter feito nesta temporada, não teria pensado em foco defensivo. Somos uma das equipas que mais fatura, mas o número de golos é baixo. Ainda precisamos de 6/7 gols e teríamos marcado mais pontos. “Um gol – Veneza – um gol veio. Desatenção defensivaO treinador português explica: “Defensivamente, normalmente somos uma equipa sólida. Não concordamos muito, mas aconteceu, e depois tivemos uma reacção. Somos actualmente uma equipa com algumas dificuldadesPorque Pellegrini, Tommy (Abraham, Ed), Smalling e Ibnes estão jogando perigosamente, mas temos que continuar no último jogo. Janiolo se machucou hojeVamos assistir ao próximo campeonato e depois pensar no Trana”.