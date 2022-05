Eurovision 2022 / Viva a banda Kalush, entre Mahmoud, Blanco e Maneskin

“Ucrânia vence Eurovisão 2022 Isso é uma piada”, muitos dizem nas redes sociais. Sucesso feito na mesa, vou acrescentar mais alguns. Está escrito como vergonha, desgraça, cafetões. A canção de Banda Kalush Não é tanto assim, mas por outro lado todo o Eurovision 2022, exceto talvez a música da cantora portuguesa MoroSaudade suadade (de qualquer forma, ele explorou habilmente a única coisa que popularizou a música de seu país – o suficiente – precisamente o sentido de “saudade”, A tristeza nostálgica é considerada um traço espiritual do povo português) A nível musical estava num nível muito baixo, uma homologação baseada na música electro pop dance dos anos 80.

Não, os ucranianos venceram por causa da guerra em sua casa. Será interessante analisar se isso é solidariedade verdadeira ou culpa de quem não assiste à guerra. Mas isso continuou e continuou. oA votação é gratuita (agora a opinião de muitos é supérflua) e as pessoas a usavam para dizer algo mais importante. Ou prejudica precisamente aqueles que criticam seu sucesso?

Claro, como alguém disse, seria bom “dar um sinal” e os europeus quietos fizeram a Ucrânia ganhar uma competição de música lixo que ainda poderia ser lixo, mas quem se importa? Eles se alegraram e uma noite esqueceram sua tristeza, a Europa mostrou que ainda havia sentimentos, e estava tudo bem.

Vamos falar sobre o sexto lugar Mahmoud e BlancoDados para vencedores e abaixo preenchidos. Todos os jornais levantaram a voz e expressaram sua empolgação com o evento. Dois caras que quebraram todos os estereótipos que estão tão na moda hoje, Uma espécie de simulação casal homossexual. Eles chegaram a Turim em uma scooter ótica verdeE uma saia, por dentro Sexo Salsa, Em seguida, cantando uma música de valor muito baixo na música. Pode não ser conhecido por eles, mas eles têm sido usados ​​para vender novos modelos humanos para as gerações futuras.

Finalmente, vamos espalhar um véu sobre o doloroso processo Maneskin Quem se atreveu a experimentar uma das peças mais imortais e mais altas da história da música do século XX. Se eu pudesse sonhar Dedicado a Martin Luther King (mas quem sabe quem ele é) Elvis Presley Ele criou uma interpretação transcendental que está no universo da beleza com B maiúsculo. Damiano não conseguiu cantá-la, tentou transformá-la em seu estilo frenético e enlameado e a assassinou. Um pouco de humildade, certo? Mas nesta época tola em que vivemos vale a pena cancelar. No final da exposição, viva lá Banda Kalush.

