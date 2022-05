Últimos aguaceiros em algumas partes da Itália entre a tarde e a noite. Vamos ver o que »ILMETEO.it é

Próximo Tempo: Trovoadas em algumas partes da Itália entre a tarde e a noite. Vamos ver quais

A infiltração de ar fresco turva causará trovoadas em algumas áreas

Tempo previsto para as próximas horasAtualizado às 19h45 – A alta pressão que assola o nosso país durante a maior parte desta semana está a ter dificuldades perto do norte, onde massas de ar fresco de descida atlântica, em contraste com o calor existente, criam muitos indícios de instabilidade. Visível à tarde e à noite.

Durante essas horas, a maior parte dos Alpes, especialmente no Centro-Oeste, e algumas planícies entre Piemonte e Lombardia, ainda recebem chuva e trovoadas.

O cume diminuirá lenta e gradualmente nas próximas horas com trovoadas à medida que o sol se põe e a energia está em perigo.

Afinal, embora você não precise reduzir sua segurança nas próximas 24 horas, a segunda parte da noite deve ser passada bem tranquila. .

Atualização às 16h50 – A atividade das trovoadas continua, especialmente nos setores alpinos, mas mais uma vez algumas trovoadas, especialmente no oeste, atingiram a área um pouco plana do Piemonte. De Emilion a março, Abruzzi, Molise e Calabras, muitas partes da Cordilheira dos Apeninos recebem tempestades.

Internamente, esses eventos são acompanhados por granizo fraco.

Atualização 14:50 – Como esperado, haverá várias trovoadas durante essas horas. As regiões alpinas e pré-alpinas do noroeste, especialmente as áreas do Piemonte, estão sob vigilância. Outras fortes tempestades foram relatadas na região dos Apeninos Emilianos, entre Piazza, Birmânia e Regio, e parcialmente no lado da Toscana.