Manchester United – Cristiano Ronaldo está bravo desta vez, eis o que aconteceu

Não gostou do que aconteceu com o atacante português dos Red Devils, agora está frenético: o episódio é realmente emocionante.

Desde que voltou Manchester United Coisas Cristiano Ronaldo Nem sempre seguiram o caminho certo.

Um bom começo de temporada e após a segunda introduçãoVelho Trafford Impressionante contra Em Newcastle, Que o português se molhou por dois golos, aquela equipa treinou Soulscare frente e verso Rocknick Em seguida, combinou uma série de resultados desfavoráveis, de modo que caiu mal em etapas.

A dois dias do final do campeonato (por Unido), EU Demônios vermelhos Eles estão em sexto lugar no ranking, matematicamente fora do próximo Liga dos Campeões E é provável que termine em pontos iguais West Ham, No entanto, está ficando para trás em conflitos diretos.

Temporada de desastre para a equipe mais bem-sucedida Do Reino Unido. Basta pensar nisso Copa FA Saiu na quarta rodada contra Middlesbrough, Dentro arquivo EFL Contra o terceiro West Ham, E dentro Liga Premiada Ele sofreu pelo menos quatro gols seis vezes contra Leicester, Liverpool (Viagens de ida e volta) Manchester Cidade, Watford E Brighton. Dentro Liga dos Campeões Foi um pouco melhor, e vai junto com a mudança Villarreal No grupo com Atlanta, Ele foi então eliminado na rodada contra 16 Atletico Madrid.

A expulsão dos portugueses foi sensacional

Apesar de suas circunstâncias incomuns, Cristiano Ronaldo Nesta temporada, ele foi capaz de ficar sozinho novamente. Ele marcou 24 gols nesta temporada, incluindo 6 gols Campeões E 18 polegadas Liga Premiada, Isso o colocou em terceiro lugar no ranking dos artilheiros Sala (22) e Filho (21)

Em abril, ele conquistou o título pela segunda vez nesta temporada Jogador do mês, O melhor jogador do mês, em setembro, ganhou no primeiro mês de seu retorno Inglaterra. Além disso, marcou em março contra o gol número 805, em sua carreira Tottenham, Recebeu o prêmio de Meta mensal, Gol do mês.

Mas foi uma grande decepção Cristiano Ronaldo, Aquele cujo nome não aparece entre os destinatários do prêmio Jogador Da temporada, Jogador da Temporada, em Liga Premiada, Um prémio que o português já tinha ganho em 2007 e 2008 na sua primeira aventura Demônios vermelhos.

Os nomes da Premier League foram realmente anunciados, que são: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Jarrod Bowen (West Ham), João Cancello (Manchester City), Kevin de Bruyne (Manchester City), Fugao Saga (Arsenal), Mohamed Salah (Liverpool), Son Hyung-min (Tottenham) E James Ward-Bros (Southampton).

Ausência fica sozinha CR7, Como jogadores Chelsea E Manchester United, Quando Liverpool E cidade de manchester Eles são as únicas equipes que participaram duas vezes. Com a previsão da primeira temporada depois e sem temporada sem troféus Liga dos Campeões (Se deve ser Unido) Outra decepção está chegando Cristiano Ronaldo Uma das temporadas mais difíceis de sua carreira.