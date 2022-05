Calciomercato Roma, dois nomes para saltar Dalot

Se negociações para os portugueses não ocorrerem na próxima janela de transferências, Roma prepara plano

Nesta temporada, Rick Carstorf provou ser um verdadeiro funcionário da Roma. O lateral holandês perdeu apenas alguns jogos nesta temporada devido a algumas suspensões, caso contrário, ele estaria em campo em todos os jogos. Depois de algumas temporadas, com alguns altos e baixos, o ex-Feyenoord finalmente encontrou sua dimensão em Torgoria, onde agradeceu a Fonseka. Sua contagem de ataque com Mourinho diminuiu um pouco, mas graças a ele a ala direita amarela e vermelha é uma das mais perigosas. Afinal, a contribuição defensiva do holandês foi significativamente melhorada pelo Special One porque ele moeu os quilômetros em todos os jogos.

No entanto, Mou não confiava na situação geral do departamento. Com exceção de Carstorpe, de fato, não existem alternativas viáveis ​​que possam substituí-lo adequadamente pelo técnico português. Brian Reynolds nunca convenceu José de que ele o mandou para a Bélgica em janeiro para levar minutos. Ainsley Maitland-Niles chegou ao seu porto vindo do Arsenal, onde acabou à margem do projeto após um início sólido. Ele foi interrogado recentemente e é mais provável que retorne a Londres. Diego Pinto, que bateu à porta do Manchester United, foi contratado para encontrar um substituto. Nos Red Devils, ele joga com o lateral-direito português Diego Dolot, que tem pouco espaço no clube.

Mercado de troca de Roma, Carstorp por Mourinho: Christensen ou Heinrich se Talot saltar

Pinto quer terminar em 20º no Red Devils neste verão, mas também está preparando alternativas caso o acordo não aconteça. De fato, de acordo com uma reportagem do Corriere Tello Sport, o gerente geral da área esportiva estuda alternativas para um jovem de 23 anos que pode estar em Manchester pelo lado do United. Se o acordo der errado, Pinto tem como alvo dois perfis, um na Áustria e outro na Bundesliga. Ramses Christensen, primeiro, logo abaixo do Red Bull Salzburg, e Benjamin Heinrich, segundo, Leipzig, fazem parte da lista de interessados.