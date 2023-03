MotoGP 2023. Teste de Portimão Moto3: Itália sorri! Ricardo Rossi feat! E tem Romano Fenati! [RISULTATI] -MotoGP

Másia, Moreira E Vermelho Foram os três pilotos que terminaram os três dias na liderança. Na classe menor, os valores foram mais equilibrados do que na Moto2.

eu‘Itália ele tem sorriso Após provas em Portimão Moto3. Nota alta nos últimos três dias Ricardo Rossi. Um piloto da Ligúria nascido em 2003 o criou Melhor tempo de todos Na pista portuguesa, tirou o recorde de Garcia com a pole em 2021.

Dia 1



gDia 1. O primeiro dia terminou na frente de todos messias Com 1m48,416s, obtido na terceira sessão. Atrás dele Roman Fenati, Ao retornar a pequena capacidade mecânica. Em terceiro lugar está a Suzuki.

Dia 2



gDia 2. O segundo dia viu Moreira liderar todos com 1m48,353s. O segundo é Muñoz e o terceiro é Holgato.

Dia 3



gDia 3. No terceiro dia na frente de todos Ricardo Rossi com Melhor passeio de todos os tempos Moto3 em Portimão: 1’47.211 (recorde anterior era de Garcia, Pole 2021 com 1’47.274)

Atrás de Rossi, Ruda Munoz, Sasaki, Fenati, Holgado, Suzuki, Ogden, Moreira e Alonso completaram o top 10.

Outros: Ongue 15, Farioli 16, Bertelle 18, Nepa 21.