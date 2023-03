Rambelli (FdI): “Casais homossexuais traficam filhos de aluguel”. Resistência de aderência

O novo impulso da FdI contra os direitos dos homossexuais do partido enquanto no Parlamento Melões se prepara para se opor às propostas do Partido Democrata Ellie Schlein Sobre Casamento Igualitário e Adoções, Vice-Presidente da Câmara Fábio Rambelli Durante a transmissão da noite passada transmissão Em La7 ele ataca: “Se duas pessoas do mesmo sexo pedirem IdentidadeIsso significa que o registro da criança que eles estão fazendo passar por seu próprio filho no cartório significa que essa mãe de aluguel é feita fora das fronteiras do país.

As palavras usadas pelo representante da FdI para responder à pergunta Conchita de Gregório Porque crianças gays não são reconhecidas na Itália Uma moratória imposta pelo governo ao município de Milão A rejeição no Senado da proposta de regulamentação da UE foi reafirmada nos últimos dias, conforme transcrições do Cartório.

Uma frase sobre duas pessoas do mesmo sexo “controlando” crianças como “seus filhos” imediatamente atraiu protestos do Partido Democrata. “Um castigo terrível não só para o casal que escolhe receber um filho com amor, mas sobretudo para os filhos que não podem se defender dessa violência. Eles se fazem passar por políticos dignos do governo do país. Apenas violentos reacionários”, protestou. Pina Picierno. “Nas palavras de Rambelli é maldade. Sem respeito pelos outros, por quem pensa diferente dele, por quem vive mesmo que Rambelli não goste da realidade que existe. Linguagem inaceitável para crianças. Isso é o direito de governar. País, “, escreveu o líder democrata do Senado no Twitter. Simona MalbezO.

e Secretário da Esquerda Italiana Nicola Fratoianni Comentários: “Acho as palavras usadas por Rambelle completamente desagradáveis, erradas e violentas. Você pode ter ideias diferentes, tem que discutir assuntos tão complexos e delicados, mas acima de tudo exige respeito e cuidado no uso das palavras. Nós são humanos, menores, quando falamos de entes queridos, barra de linguagem.E evitemos usar costumes.