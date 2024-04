Rui Silva – La Serie: Os portugueses estão preparados para o grande salto?

Rui SilvaO guarda-redes do Betis Sevilla está a fazer uma grande temporada com a camisola verde e branca, o que lhe tem permitido chamar a atenção de vários clubes europeus. Principalmente se estivermos falando da Fiorentina para ele. Chegando em transferência gratuita no verão de 2021, ele rapidamente conquistou seu lugar como titular e agora pode dar mais um passo em sua carreira. Nascido em 1994, Rui Silva pode chegar ao mercado por cerca de 8 a 10 milhões.

Rui Silva é um guarda-redes subestimado

Rui Silva É um guarda-redes que não goza de grande fama em casa nem no mercado de transferências, embora tenha provado ser um dos melhores jogadores da La Liga nos últimos anos. Excelente jogando entre as pernas e os postes, aproveita bem a altura, mostrando-se capaz até nas saídas altas. Como seu alcance é um goleiro essencial e espetacular, ele raramente rouba os holofotes.

Porém, durante a partida contra o Atlético de Madrid, o português mostrou todas as suas habilidades, neutralizando o pênalti de Morata e fazendo pelo menos duas defesas decisivas. Seu nome foi ligado ao Inter anos atrás como sucessor de Handanovic, mas no final das contas não deu em nada. Agora ele está de volta em grande estilo pela Fiorentina, que há anos procura um intérprete que possa dar estabilidade ao seu objetivo, mas também está atento à Lazio, que pode revolucionar neste verão.

Rui Silva para a Fiorentina: 45%

lá florentino Depois de torpedear Dragovski, Collini e Sirigu nos últimos anos, ele poderia fazer o mesmo com Oliver Christensen. Dane não era confiável e por causa dos muitos problemas físicos que tinha. De acordo com o portal calciomercato.com, Brady está pensando Rui Silva. O português encaixou perfeitamente na ideia de futebol de Viola e por isso foi alvo. Antes, porém, é preciso vender Christensen e definir a posição de Terasiano, cujo contrato termina em 2025.

Rui Silva para a Lázio: 35%

lá Lácio Está teoricamente abrangido pelo objetivo por conter Ivan Provedel. Porém, o goleiro está sendo testado pelo Napoli, que também pode fazer uma revolução neste verão. euOtito pede pelo menos 20-25 milhões pelo seu goleiro, mas um acordo não é impossível. Por isso, sempre de acordo com o portal calciomercato.comBiancocelesti deve estar pensando Rui Silva. Trata-se de um goleiro que está sob vigilância há algum tempo e pode representar um bom chute.

Rui Silva para Atlanta: 25%

Outro clube italiano com o qual ele acaba Rui Silva Isso éAtlanta. O grupo Orobic se despedirá de Musso no verão (Tentativa, entre outros, Torino), enquanto o destino de Cornecchi ainda está por ser escrito. Por isso, segundo o portal tutotalanta.it, os portugueses teriam entrado em cena de Orópicas. É apenas uma ideia no momento, mas Nerezuri Scout está analisando isso com muito cuidado.

David Luciani