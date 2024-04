Casas verdes, luz verde para a directiva da UE. Giorgetti: “Mas quem paga?”

Lei Diretiva “Casas Verdes”. O Conselho da UE, reunido sob a forma de Ecofin, deu luz verde definitiva a um dos eixos da política verde da Comissão Europeia. O objetivo é melhorar o desempenho energético dos edifícios mais poluentes, exigindo que os estados nacionais identifiquem nos seus planos os edifícios com pior desempenho a segurar. Dada a ampla margem de discricionariedade dos Estados-Membros, uma directiva, portanto menos vinculativa do que um regulamento,27 deve ser implementada no prazo de dois anos. O consumo médio de energia primária do parque imobiliário residencial total deverá diminuir para pelo menos 16% em 2030 e 20-22% até 2035. O objetivo final é zero emissões até 2050, e outros marcos estabelecidos para 2040 também serão ultrapassados. Depois, a cada cinco anos. Todos os novos edifícios devem ter zero emissões a partir de 2030. A Itália confirmou o seu “não” juntamente com a Hungria. “Tema: “Quem paga?”, comentou Giancarlo Giorgetti, Ministro da Economia e Finanças, ao lado do Ecofin no Luxemburgo, visto que temos experiências claras em Itália a este respeito.

“Na Itália tivemos a experiência de alguns sortudos reformando suas casas, ou seja, todos os outros italianos, graças ao dinheiro investido pelo governo, e podemos dizer que esta é uma experiência que pode nos ensinar algo”, disse ele, falando sobre o superbônus que impulsionou os fundos públicos. “Acho correto imaginar tornar todas as casas verdes, mas repito: 'Quem paga? Famílias? Estados? Europa?'”, concluiu. O ministro dos Transportes, Matteo Salvini, troveja. Do total de cerca de 12,5 milhões de unidades, mais de 7,6 milhões (61%) de propriedades italianas classificadas nas piores classes energéticas, ou seja, F e G, precisam de ser regeneradas, calcula o centro de investigação da Unimpressa. Segundo a organização, o custo de renovação de três em cada cinco casas que não cumprem os parâmetros da directiva “verde” da UE é de cerca de 270 mil milhões de euros, o que é calculado considerando o investimento que varia entre 20 mil e 55 mil euros. Euros por propriedade. “O facto de a Itália não estar no Conselho Directivo de Estufas é mais uma demonstração do isolamento do governo na Europa e da incapacidade de trazer para casa os resultados em benefício do nosso país – declara Annalisa Corrado, chefe do Departamento de Mudança Ambiental do Partido Democrático. Brando Benifi, Presidente da Comissão da Câmara Europeia. “Importância primordial para a eficiência energética do parque imobiliário do nosso país A directiva visa reduzir os custos nas contas das famílias e das empresas e permitir que os cidadãos vivam em condições de vida saudáveis”. “O governo de Georgia Meloni segue Orban e está completamente isolado na UE. No entanto, a directiva sobre eficiência energética é uma dádiva de Deus para o nosso país, que, segundo dados do Eurostat, é o último da Europa no crescimento do valor imobiliário. ” aponta Tisiana Begin, chefe da delegação do Movimento Cinco Estrelas no Parlamento Europeu.