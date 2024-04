Trisino e Lodi lutaram até ao fim, mas ambas as vitórias foram para os portugueses

Tricino estava com 4 minutos de corrida e Lodi a 15 minutos.

Mais quatro clubes portugueses vão disputar a WSE Champions League Men. As meias-finais foram Sporting-Porto e Barcelós-Oliverens. Haverá um italiano: Fortemarmino Alessandro Verona, jogador do Sporting, é autor de um dos golos mais decisivos da noite em Barcelona. Ambas as seleções italianas lutaram com unhas e dentes, mas não conseguiram o milagre. Lodi liderou durante longos períodos na Drago Arena do Porto, mas não conseguiu conter a explosão do Porto na segunda parte. A derrota do Tricino foi ainda mais amarga, ele estava na frente aos 45 minutos de jogo, mas dois jogadores do Olivarenz nos dois últimos jogos viraram a partida em segundos e permitiram que ampliassem a vantagem até o final. Ambos saíram do evento de cabeça erguida, conscientes de que o hóquei em patins italiano ainda está a um passo, mas o caminho parece agora marcado, com mais equipas italianas em fase final.

Tricino Oliveira, de Thiago Saura, está perto de conseguir o feito em d'Assemis. Se os últimos 5 minutos da primeira mão no Olivirense foram perigosos, Trisino custou-lhes caro no regresso a Portugal. Ele liderou a partida por 45 minutos, liderando duas vezes a dobradinha, mas mandou a partida para Portugal após duas passagens de Cardoso e Navarro. A partida sempre foi muito rápida e com muitas chances, mas até então as quartas de final foram disputadas de maneira inteligente. Koko abre o placar aos 4 minutos com cobrança de pênalti; Cavioli roubou a bola de Martinez, que havia feito o 1 a 1 momentos antes e o contra-ataque colocou Trisino novamente na frente. Depois de vencer por 2 a 1 no primeiro tempo, Trisino entrou mais no jogo após o intervalo. Joga através de João Pinto, que espera o momento certo para sacar para Malagoli, que faz 3 a 1 com a rede vazia. Martinez ainda é decisivo com um chute direto, mas na próxima ação por 3-2, Pinto volta a levar sua equipe ao +2 jogo individual. Olivarenz faz o 4-3 após um erro de pênalti: Cardoso rapidamente encontra o rebote do companheiro. Os minutos passavam, mas Trissino parecia uma fortaleza, com Zampoli a fazer defesas brilhantes. O ritmo era frenético, mas toda a determinação psicológica dos anfitriões assumiu o controle e em um minuto eles viraram a partida com duas passagens de Cardoso e Navarro, o argentino, liderando por 6-5 com um 3 de 3 jogadores. Faltam alguns minutos. Os venezianos tentaram de tudo para empatar, mas Olivrens voltou a se classificar com quádruplos de Navarro e Cardoso para ampliar a vantagem para 8-5.

Amatori Vascan Lodi teve uma atuação ofensiva brilhante frente ao Porto no primeiro tempo. Giovanetti empatou em 0 a 0 momentos depois, após a contra-ataque de Fernandez passar pelo goleiro. Nunes respondeu de imediato, e Costa minutos depois, numa partida que contou com ritmo e muitas chances dos dois lados, o diferencial foi a precisão além dos goleiros. Fantozzi fez o 2-2 com um remate cruzado e os Giallorossi subiram aos 14 minutos graças a uma grande jogada de Nadine. Antes do final, porém, um cruzamento do francês Di Benedetto fez o 3-3. Um ponto decisivo no final da partida para o Porto, que congela a qualificação para as meias-finais. No minuto 1'30″ e no minuto 2'05″ Di Benedetto e Pinto ultrapassaram o goleiro argentino para fazer o 5-3. Najera traz Lodi de volta ao jogo com assistência perfeita de Giovanetti. Fantozzi saiu com o azul e o chute direto foi implacável para Alves por 6 a 4. Estrada em declive para os campeões europeus portugueses: Mena e Di Benedetto aumentam a diferença para 8-4 em 40 segundos, enquanto Barata faz 9-4 na final.



Philippe Fernandez (Amatori Vascan Lodi) e Hélder Nunes (FC Porto) – Crédito fotográfico: World Skate Europe

WSE Champions League Masculino – Quartas de Final

Quartas de Final | 2ª etapa | 04/11/2024

Quartos de Final #1 – 20h30 (CET) 19h30 (GMT) – Barça (SPA) x Sporting CP (POR) = 1-5 | 1ª mão 1-4 | 2ª mão 5-4 | Total de gols: 6-8

Quartos de Final #2 – 20h00 (GMT) 21h00 (CET) – FC Porto Fidelitade (POR) x Amatori Vascan Lodi (ITA) = 9-4 | 1ª mão 4-1 | 2ª mão 9-4 | Total de gols: 13-5

Quartos de Final #3 – 18h00 (GMT) – SL Benfica (POR) x OC Barcelós (POR) = 1-5 | 1ª mão 2-4 | 2ª mão 1-5 | Total de gols: 3-9

Quartos de Final #4 – 21h00 (GMT) 22h00 (CET) – UD Oliveirense Simoldes (POR) x Hóquei Trissino (ITA) = 8-5 | 1ª mão 4-4 ​​| 2ª mão 8-5 | Total de gols: 12-9

Quarta Final | 11 a 12 de maio de 2024 | Local e horário devem ser definidos

Meia Final #1 – Sporting CP (POR) x FC Porto (POR)

Semifinal #2 – OC Barcelós (POR) x UD Oliveirense Simoldes (POR)

Final – Vencedor da Semifinal #1 x Vencedor da Semifinal #2