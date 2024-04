“Ruído estranho” antes da carnificina e explosão na central de Suviana: “como um motor em marcha lenta”

A explosão na usina hidrelétrica de Barki, no Lago Suviana, foi “sem precedentes e incompreensível”. Não houve “relatos de problemas de segurança” antes do acidente. Na ficha de estaleiro o número máximo de trabalhadores que deveriam estar no estaleiro era 7: em vez disso a equipa era composta por 15 elementos. E um professor que acompanhava alunos da Escola Secundária do Instituto de Pedreiros de Vignola disse ter ouvido explosões e sentido cheiro de fumaça preta e queimado na área. Mas depois que o corpo de Alessandro D’Andrea foi encontrado, os sobreviventes do massacre dizem ter ouvido “um barulho estranho” antes da explosão. “Como um motor ocioso”.

Sinais conflitantes

Um sinal que se repete por vários segundos, talvez mais de um minuto. Isto levou à fuga de uma equipe de tecnólogos da Enel Green Power, Siemens, AB e Voith. Mas nem todos tiveram sucesso. E aqueles que ficaram para trás sofreram com a explosão. O napolitano Vincenzo Garcillo, do Laboratório de Engenharia, não é o único desaparecido entre os desaparecidos, explica Calogero Tarturici, comandante dos bombeiros de Bolonha. Corriere della Sera: «Não há explosão repentina no transformador. Mas os sinais contraditórios que o precederam convenceram os operadores de que estavam em perigo e tinham de escapar. Neste momento foram atingidos por uma explosão.” O comandante diz que a cena começou com sinais de alerta: “Todos poderiam ter tido a oportunidade de tentar evacuar. Alguns tiveram sucesso e outros, infelizmente, não.”

-9 andar

Esta reconstrução foi reconfirmada pela recuperação de três corpos de pessoas desaparecidas no piso 9. Existe um caminho entre este local e o local onde se encontravam os feridos, o que poderá ter sido uma tentativa de fuga. Salvador Bernabé, CEO da Enel Green Power, anunciou em dezembro de 2022 que Uil estava satisfeito com o foco em questões representativas de segurança e meio ambiente. Segundo Bernabé, a Abb utilizou funcionários próprios para subcontratação, enquanto a Siemens e a Voith recorreram a três empresas especializadas. Ao todo, no momento da explosão, havia funcionários de seis empresas diferentes na usina de Barki. Mas quanto às causas, diz ele, “é prematuro fazer hipóteses neste momento”.

15 trabalhadores

O Uma ocorrência cotidiana O “Grupo Dois”, em vez disso, explicou que um máximo de dez pessoas poderiam estar dentro da planta ao mesmo tempo durante a operação de teste. Havia 15 trabalhadores no grupo. E um ex-funcionário da fábrica, agora aposentado, disse que todas as fábricas possuem sistemas automáticos de segurança. Uma espécie de salva-vidas. É claro que isso não funciona nesta situação. Fontes internas da Enel confirmam que existem sistemas de segurança para parar a usina. Ou seja, interrompendo justamente o funcionamento do grupo turbina-alternador. Além disso, a planta de Suviana deverá contar com controles remotos de videovigilância. bem como sistemas de telemetria em infraestruturas hidráulicas e sistemas elétricos. Onde estão esses vídeos?

O mistério das causas

Giuseppe Del Giudice, professor de construção hidráulica na Universidade de Nápoles, disse hoje ao Repubblica que a causa do acidente permanece um mistério até para os especialistas. “Na minha memória e na memória dos meus colegas, nunca houve um acontecimento como este”, explica. O professor explica: “A central tem dois componentes: a turbina e o transformador. A turbina gira quando atinge a água. Um eixo a conecta ao transformador, que converte a energia rotacional em eletricidade. A turbina, constantemente atingida por um jato de água, é frio. O transformador não tem tanta sorte. O atrito da rotação cria calor. . Você precisa de um circuito de resfriamento feito de tubos e óleos. Se eu tivesse que pensar em um ponto crítico, apontaria para o alternador.”

Erro humano

Segundo Del Giudice, a teoria do erro humano parece improvável à primeira vista: “Pessoal mal treinado não chegará nem perto de uma turbina. não há espaço para melhorias na manutenção de uma usina hidrelétrica.” Mas acima de tudo, nenhum combustível é usado neste tipo de usinas. Não há possíveis gatilhos para as erupções. A única coisa que considero inflamável é o óleo que resfria o transformador.” Marco Guidotto, que dá aula de inglês na Pedreiros de Vignola, explica: “Não estamos dentro da usina, não está. Mas à frente, do outro lado, num local remoto e totalmente seguro. Pela manhã fomos à beira do lago com alguns especialistas que explicaram aos meninos como funciona uma usina. Mas repito: estávamos longe no momento da explosão.

Subcontratos

Alunos do ensino médio estão sentados em um gramado, almoçando. “Ouvimos o estrondo da explosão e depois subiu uma fumaça preta. O cheiro: cheiro de queimado. Decidimos embarcar imediatamente no ônibus para não respirar aquele ar. Imprimir Faz um balanço das empresas que trabalham com contratos e subcontratos. A primeira é especialidade de quatro empresas: Siemens, ABB, Voith Hydro e Lab Engineering. A Siemens subcontratou outras duas empresas: Engineering Automation com sede em Mele, na província de Gênova, e Impel Systems da Noventa Padovana. A entrega seguiu as regras? Ou algo não está funcionando?

