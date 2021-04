Entre os exploradores da era moderna, Ferdinando Magellano, falecido há 500 anos, é lembrado como um dos mais importantes, ao lado de Cristoforo Colombo, América Vespucci e Vasco da Gama. A razão é que ele teve um registro excepcional, ou seja, ele deve ter orbitado a Terra entre 1519 e 1522. No entanto, na realidade, Magalhães morreu em um conflito armado com uma população local em 27 de abril, enquanto estava nas Filipinas. 1521, quinhentos anos atrás. Assim, embora tenha liderado a jornada pela metade longa e inexplorada que primeiro circundou os Estados Unidos, ele nunca voltou ao seu ponto de partida, a Espanha. O capitão Elkano acabou de terminar. Segundo alguns, a primeira pessoa a concluir tecnicamente a Circular do Mundo, porém, foi um escravo de ascendência filipina que partiu com a viagem.

Ferdinando Magellano nasceu em 1480 numa família aristocrática portuguesa com o nome de Fernio de Magalheis. Ainda jovem frequentou uma corte em Lisboa, mas cedo quis dedicar-se a longas e perigosas viagens à África e ao Oriente, onde os exploradores portugueses procuravam um objecto, e que aí lhe garantiu um enorme lucro: a especiaria. Sob a acusação de comércio ilegal, Magalhães fugiu de Portugal após uma discussão com o rei D. Manuel I, e refugiou-se na Espanha com Carlos V de Habsburgo, o principal rival dos portugueses na investigação marítima.

A ideia para uma jornada tão exigente surgiu da necessidade de encontrar um novo caminho para uma Índia mais curta e segura do que aquela em torno da África, como Cristóvão Colombo havia planejado antes de inventar acidentalmente um novo. Continente. Carlos V deu-lhe a oportunidade de experimentar a empresa com cinco navios, que zarparam em 1519 da cidade andaluza de San Lager de Parameda. Embora viaje Ele começou a ter problemas desde o início: Os primeiros navios portugueses, enviados por Manuel I para monitorizar a missão espanhola e quaisquer rotas descobertas. Por um tempo, eles conseguiram ficar atrás dos navios de Magalhães, mas depois perderam a visão.

O segundo problema foi uma grande tempestade, que causou atrasos no cronograma e estima os arranjos resultantes. Eventualmente – esse era o problema principal – o relacionamento entre Magalhães e a maior parte da equipe se desenvolveu. Os marinheiros listados eram em sua maioria espanhóis, ex-presidiários, aqueles que escaparam da prisão concordando em participar da viagem ou fugiram de devedores. Alguns, porém, ficaram encantados com o comando de um português. Juan de Cartagena, em particular, presidiu Santo António, Um dos cinco navios criticou abertamente Magalhães, que respondeu sendo preso e encarcerado em outro navio, Victoria.

Cortena, porém, não desistiu. Em abril de 1520, ele conseguiu escapar Victoria E voltou Santo António, Provocou o grupo contra Magalhães e efetivamente iniciou uma revolta. Juntou-se aos capitães em Cartagena Comente E Victoria, Deixando Magalhães como uma minoria. Os desordeiros enviaram uma carta a Magalhães, que era sua Trinidad, Ordenou-lhes que admitissem a derrota. Magellan respondeu enviando um assassino para cima Victoria Quem esfaqueou seu capitão, Luis Mendoza; Depois disso, a equipe leal a Magalhães foi embarcar Victoria E melhor do que desordeiros.

Capitão Comente, Caspar de Cusada, foi decapitado e seu corpo despedaçado para mostrar em bicicletas com os restos mortais de Mendoza. Cartagena foi um dos desordeiros, junto com um amante que quebrou o navio no Pacífico.

Em outubro a viagem perdeu outra parte: então Santo António Separado de Trinidad Para explorar os dois lados de uma ilha, a tripulação foi obrigada a deixar o capitão e retornar à Espanha: foi por meio das histórias de alguns deles que Magalhães ganhou fama de aventureiro brutal. Por fim, a rota de travessia do continente americano que hoje atravessa o continente entre as ilhas do Chile e a Deira del Fuego ainda é conhecida como Estreito de Magalhães, alcançada pelos demais navios em 28 de novembro, após uma longa patrulha.

Por outro lado, as condições meteorológicas eram tão favoráveis ​​que o primeiro capitão europeu a partir dali, Magalhães, batizou o que pensava ser o mar, como ainda hoje é conhecido como “Oceano Pacífico”.

Esperava-se que quatro dias chegassem ao próximo destino, mas os navios restantes levaram quatro meses. Em março, eles chegaram à ilha de Guam, onde armazenaram suprimentos pela última vez, e partiram para o arquipélago filipino, onde Magalhães pregou o evangelho entre a população local. Ele usou um escravo malaio que comprou antes da viagem para se comunicar com eles, Enrique, que nasceu e foi criado naquela parte das Filipinas. Isso o torna, de acordo com alguns A primeira pessoa real a vir ao redor do mundo.

Humaphon, um líder local que se converteu ao cristianismo, pediu a Magalhães apoio para lutar contra Labu-Lap, um líder tribal na Ilha MacDonald, que se recusou a se converter. Magalhães aceitou a tribo Lagu-Labu e atacou cerca de 60 homens, cerca de 1.500, contando com a superioridade de suas armas. Durante a luta, ele foi atacado com uma lança de bambu e, posteriormente, outros soldados que o mataram. Seu corpo foi abandonado pelo outro grupo.

Após a morte de Magalhães, a jornada continuou, mas apenas lá Victoria Pôde voltar à Espanha em 1522. La Comente Afundou porque havia muito poucos homens para controlá-lo; Bem ali Trinidad Ela foi forçada a parar enquanto pegava a água e retomou a viagem tentando retornar pelo Pacífico, mas foi capturada pelos portugueses.

Ferdinando Magellano possui uma série de coisas, exceto o Estreito da América do Sul: uma Exploração espacial Da NASA, um Galáxia satélite Parte da Via Láctea, Chile, uma raça de pinguins, uma cratera na lua e uma em Marte. Acredita-se que Labu-Labu seja – embora provavelmente não seja – o assassino de Magalhães, ele é Considerado Para isso, um atleta nacional nas Filipinas.

