51 pessoas em Roma, Dor Bella Monaco hoje 27 de abril de 2021

Roma Oriental acordou com o som de hélices de helicóptero. Este é o som que representa um maxi blitz Dor Bella Monaco Isso, como explicam os investigadores, “Destruiu as verticais Da maior praça comercial em funcionamento na vila romana “:: 51 As pessoas foram alcançadas por medida de precaução.

Na madrugada de terça-feira, 27 de abril, mais de trezentos mosquetões, com o auxílio de unidades centrais e apoiados pelos helicópteros do Núcleo Carabinieri de Pratica de Marine, participaram da operação e deram vida a uma operação integrada Diretoria Distrital Antimáfia De Roma.

Eles foram sequestrados durante a operação 12 chili De drogas, 3 pistolas, Vale 16 relógios e joias de luxo 180.000 euros.

Blitz hoje em Dor Bella Monaco

As investigações da Unidade de Inteligência Carabinerie da Froscott conseguiram reconstruir os papéis de vários aliados dentro da organização, liderados por três irmãos que administravam a operação da praça da loja. via dell’Archeologia 106. Cerca de 600.000 euros por mês Volume de negócios.

Os investigadores explicam que aqueles que provaram ser “eficientes e confiáveis”, como uma organização corporativa adequada,Eles foram promovidos a funções de supervisão“, Criando um gráfico de sistema de gestão eficiente onde as tarefas são estritamente segmentadas.

Penalidades por irregularidades

Qualquer pessoa que fez o mal sofreu as punições mais severas: Seqüestros reais foram registrados contra membros “infiéis” e suas famílias, sequestrados e brutalmente espancados. Por isso, considerando este tipo de agressão e vingança, foi reconhecido como o “pior cenário para operar com o sistema mafioso”.

Rocky: “Mafia Out of Rome”

Os primeiros comentários de políticos também vieram pela manhã. “Obrigado aos Carabinieri pela explosão em Dor Bella Monaca. 51 pessoas foram presas e os maiores argumentos de venda removidos. Pare de ganhar ஆயிரம் 600.000 por mês.

O senador Bruno Astor, secretário do PD Lazio, acrescentou: “Parabéns aos Carabinieri por sua investigação sobre a detenção de uma das maiores praças de tráfico de drogas no distrito de Dor Bella Mônaco esta manhã. É legal que devemos renovar nosso bairro.”

“A ação de hoje prova mais uma vez que há empresas em Roma, em áreas complexas, mesmo em meio a tantas dificuldades.