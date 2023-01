Renda residente, trabalhadores inteligentes e expatriados: é assim que o mundo do trabalho mudará em 2023

Ouça a versão em áudio do artigo

Renda residente, corte nas contribuições, refinanciamento para demissões, trabalhadores inteligentes e estrangeiros. Seguindo as inovações introduzidas pelo governo com os regulamentos da última parte de 2022, muitas inovações afetarão o mundo do trabalho a partir do início de 2023. Lei Orçamentária Até o decreto de Milleproroghe.

Dedução de contribuição e corte de cunha

Estão isentos os empregadores permanentes de mulheres desfavorecidas, com menos de 36 anos e com rendimentos mínimos, até um total de 8.000 euros. Rendimento garantido até 35 mil euros A carga fiscal foi reduzida em dois pontos percentuais, passando para 3 para rendimentos até 25 mil euros.

trabalho brilhante

Intitulado trabalho ativo, para trabalhadores vulneráveis ​​do setor público e privado, o trabalho inteligente foi estendido até 31 de março. Essa proteção é perdida para os trabalhadores com filhos menores de 14 anos, portanto, apenas os contratos sindicais assinados agora são válidos.

renda básica

Rendimento de cidadão “empregável” apenas em 2023 7 meses e expira após a primeira recusa da oferta, mesmo que não seja “justa”. Os jovens dos 18 aos 29 anos que não tenham concluído a escolaridade obrigatória estão sujeitos à frequência de cursos de formação. A parte do aluguel do cheque é paga diretamente ao proprietário.

Fundo de Consolidação

Atribuições de manobra 250 milhões Euros, a maior parte dos quais (179 milhões) para refinanciar as redes de segurança social em 2023. Cinco intervenções são esperadas.