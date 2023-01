Um livro conta a incrível história de Negrita, a primeira embaixadora africana na Europa na corte de Paulo V.

África Express Especial

Alto Pinter

Janeiro de 2023

Estou revisando um conto Histórico, escrito por um autor que mora na Itália, mas vem de Angola. Um país misterioso e quase desconhecido no Ocidente, foi palco de uma sangrenta luta pela liberdade do brutal domínio colonial português nos anos 70.

O livro em questão é intitulado Negrita, uma vida inteira por amor a África Escrito por ondina coelho e publicado pela editora “Il Sextante”.

E Angola surge como protagonista Esta história curta, mas comovente. Um país com nota gotejante de miséria dada a pesada homenagem que a ex-colônia portuguesa devia ao brutal tráfico de escravos, uma desgraça para todos os europeus.

Negrita a heroína, Também mencionado no título, ele foi um homem que, ao servir sua África natal, acabou servindo a toda a humanidade. Ele era Antonio Manuel Ne-Wunda, um príncipe africano do Reino do Kongo.

Ne-vunda, enviado para a Europa Mais tarde para abrir a África ao mundo como embaixador do rei Álvaro II, que governou o Congo e Angola.

Ele foi o primeiro africano Tinha um posto diplomático fora do continente e do seu trabalho dependia o futuro de toda a África que, pela primeira vez, saía do seu isolamento e entrava na arena política mundial.

chegou na EuropaO nome de Negrita, ou melhor, “apelido”, foi-lhe imediatamente atribuído devido à cor escura da sua pele e à dificuldade que os europeus tinham em pronunciar o seu nome corretamente.

O protagonista se mostra desde o início Um homem de mente aberta com uma visão holística da humanidade, não preso ao seu assunto “particular”, digamos com o nosso Guichardini. Uma visão muito mais aberta do que pode ser encontrada na Europa hoje.

E por causa da universalidade de sua visão Tocando em vários aspectos sociais, morais e religiosos, ele até arriscou a vida. Ele foi o primeiro africano com cargo consular e compareceu perante um Papa (Paulo V).

Ele sabia sobre a Europa em sua curta vida Uma era na segunda metade do século XV foi tumultuada com recentes descobertas na América, e a divisão de suas riquezas levaria a vários conflitos no velho continente europeu.

Negrita veio à estrada Com grandes dificuldades, inimagináveis ​​para o homem moderno, estamos acostumados a nos deslocar diariamente entre continentes. Ele enfrentou tempestades e doenças em sua viagem marítima até chegar a um porto seguro.

Tais eram as dificuldades Nosso herói (como o chamarei) morreu aos vinte e nove anos na noite seguinte à sua chegada à Cidade Eterna. Ainda não está claro se a morte foi causada pela dificuldade da viagem.

Ainda assim, isso é permanente Embora muito curto, é muito importante não só para a África, mas para qualquer pessoa que esteja no caminho do humanismo profundo.

Então, mesmo que sacrifícios sejam feitos Para o protagonista do livro, a sombra brutal do colonialismo pesa muito na África moderna. Uma sombra da qual infelizmente muitos africanos ainda não se libertaram, levando a muitos conflitos sangrentos até hoje.

Apesar de ter muitos graduados principalmente africanos Os jovens são forçados a fugir de suas terras, ainda empobrecidas e em conflito, pelas potências ocidentais que exploraram suas riquezas.

Ainda assim, embora a África tenha subsolo O homem mais rico do planeta ainda não consegue dar um futuro para seus filhos. Mesmo a história que aprendemos não faz justiça à África.

Este livro preenche isso Ou ele começa a preencher essa lacuna apresentando-nos os reinos do Kongo e N’Gola, que eram países prósperos e civilizados antes que os europeus chegassem e os perturbassem.

Vou adicionar um pequeno lembrete A autobiografia ressurgiu durante a leitura de “Negrita”. Quando criança, talvez com 10 anos, fiz uma longa viagem com meus pais pela Europa. Lembro que o único livro que ganhei foi “Africa of the Congo River”, de Peter Forbath.

Um livro mais antigo que a minha idade, mas começou a abrir meus olhos para a história esquecida da África. O Reino do Kongo me revelou a história de seu rei supremo Manikongo, seus governantes e seu sistema de filiais, às vezes sangrento, brutal e desconhecido na Europa.

Quarenta anos depois, Essa história volta com a leitura de “Negrita”. Um estranho caso de vida.

O livro não nos revela o mistério A morte de “Negrita”, mas talvez isso possa ser deixado para estudos posteriores. Após a leitura, não podemos tirar da cabeça esse homem bom e corajoso que abriu a África para o mundo, mas notamos que ainda hoje o mundo não está aberto para a África.

Seu resultado permanece um mistério. Negrita morreu de cansaço da viagem ou foi assassinada? A pergunta ainda está sem resposta.

