As inscrições para o curso estão abertas em Palermo

Estão abertas as inscrições para o curso básico de Língua Cultural Portuguesa.”சவுதாடே“O português é falado por mais de 200 milhões de pessoas e é a sétima língua mais falada no mundo, seguida pelo alemão (10º), francês (11º) e italiano (15º). É a língua oficial de nove países: Mundo – Brasil, Cabo Verde, Portugal, Angola, Moçambique. , Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, São Tomás e Príncipe e Timor-Leste – e línguas não oficiais em algumas regiões – Macau, Galiza, Goa, Tomo & Diu, e muito mais Chineses, indianos, canadenses, sul-africanos, venezuelanos, argentinos e japoneses.

Curso, iniciando e ocorrendo Quinta-feira, 23 de junhoA partir de 18h00 às 20h00, com duração de 10 horas (5 horas semanais, sempre às 18h às quintas-feiras), conduzida por professor nativo de português (brasileiro) qualificado e realizada nas dependências da Associação Cultural La Tenta de Abramo, via Vann’Antò 16 em Palermo. Custa 90 euros. Mediante solicitação, será emitido um certificado ao final do curso.

Para informações e inscrições ligue ou e-mail 091 5509295 ou 327 9053186 [email protected]

Representar pessoal – Apresentação pessoal

Saudações – Parabéns

Pronomes pessoais + verbo ser – Devem ser pronomes pessoais + verbos;

Substantivos e adjetivos – Substantivos e adjetivos;

Verbo Ester – verbo ficar;

empresário – Indústrias;

Números – Números;

música e cultura brasileira – Música e cultura brasileira.