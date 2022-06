Fabio escolhe a morte com profunda inconsciência: ‘Não tenho medo’ – Março

Fábio Retolf, Fermignano (Pesaro), 46, está acamado há 18 anos devido a tetraparesia e “escolheu pôr fim ao seu sofrimento através de desmaios profundos e contínuos”. Ele mesmo entrou em contato com o Associado Luca Cocioni, com um abridor de olhos, ele explica em um vídeo: “Por dois meses meu sofrimento foi reconhecido como insuportável. Tenho todas as condições para morrer. Mas o governo me ignora. Eu escolho a inconsciência profunda e contínua, Mesmo que estenda a dor a quem me ama.

“Eu não estou com medo. espero muito por isso“, Diz Fábio apontando.” Trate-nos como cidadãos de segunda classe, é um absurdo que demore mais de um mês para identificar uma droga mortal. Graças à sua indiferença, sou compelido a escolher o caminho da profunda inconsciência. Acusação. Em seu quarto, ele estava cercado pelas cores de seu coração, o amarelo e o vermelho de Roma, e olhou para seu irmão Andrea e sorriu. Um torcedor inter, lembrando-o do troféu da vitória. Ele só pode se comunicar com o ponteiro óptico. “O que vou perder? Essa família. Não tenho fé em Deus.”

“É hora de falar claramente sobre a eutanásia na Itália. Todo mundo tem o direito de escolher morrerRepito a todos, espero que tudo isso ajude até quem vive na minha posição”.

Vai acontecer na prática Dois níveisA suspensão de Peck e a sedação leve em casa serão convertidas em bem-estar phosomron, que será submetido a anestesia profunda até sua morte.

Interpretação das leis

O resultado explicaAssociação Cochrane, “Este é o resultado da falta de resposta do Serviço Regional de Saúde de Marselha, que nunca mencionou a opinião do medicamento após o relatório do comitê de ética com luz verde para assistência médica por morte voluntária com 40 dias de atraso.” Por isso, em 27 de maio, Fabio advertiu formalmente Asur Marchek a realizar testes de medicamentos em curto prazo. No entanto, a associação alerta para um alerta: “A Asur ainda não respondeu; uma vez que as regras estejam em vigor, os advogados de Fabio podem entrar com ação legal contra os responsáveis ​​pela omissão”.

“Fabio tem direito”, disse o advogado. Philomina GalloLuca Cocioni é o Secretário Nacional da Associação e Coordenador do Comitê de Defesa Fabio Ridolfi, e. Marco Capadócia, Tesoureiro da Associação -, pode optar por assistência médica por morte voluntária, que pode ser legalmente executada com base na sentença 242 do Tribunal Constitucional (Cappato \ Dj Fabio). Um direito que lhe é negado por um Estado devido a repetidos atrasos e entraves garante que ele tenha todos os requisitos esperados por um julgamento constitucional, percebendo que seu sofrimento é insuportável e impedindo-o de dizer o suficiente.

Criado por Fábio “A. Opção de vida voluntária“E” ele pode ter escolhido o caminho de suspender o tratamento em janeiro “, disse Gallo mais tarde.

“Fábio merece respeito e não deve ser ignorado por um governo que brutalmente obriga sua perseguição e não garante a sua escolha legal. Cada dia que passa para o Fabio é mais um dia de sofrimento, então ele decidiu não fazer isso. Também queremos suspender o tratamento”, disse Cochrane, chefe do escritório de Washington do The Christian Science Monitor. “Ele está esperando há mais de dois meses, e Asur continua ignorando seu pedido. Depois de ter um comentário em uma prateleira por 40 dias, foi confirmado que existem requisitos legais de acesso para auxiliar no suicídio.”

“Ele simplesmente veio ao nosso conhecimento então Silêncio absoluto da política nacionalEnvolvido em encobrir o texto da lei sobre assistência ao suicídio no Senado, depois que o Tribunal Constitucional o impediu de se manifestar no referendo, “Comentários da Associação”. O parecer positivo do comitê de ética veio no dia seguinte e após o apelo público de Fabio Ridolphi, pois a existência de condições necessárias para buscar assistência médica por morte voluntária – recordaram – estava incompleta e não havia referências a medicamentos e métodos de administração. 40 dias por Asur março.