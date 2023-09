Guardiola faz o Milan tremer

O atual técnico do Manchester City, Pep Guardiola, já admitiu há algum tempo seu interesse pelo jogador rossonero.

O início da temporada da equipe treinada por Stefano Pioli Até agora beira a completude, mostrando um grupo de inúmeros novos Aquisição À disposição do técnico, parece que já tem bastante Harmonioso E muito quadrado com uma mistura de novas adições e os chamados veteranos Equipe.

entre “Guerreiros” O grupo é sem dúvida o extremo-ofensivo português Rafael Leão Ele vem mostrando essa grandeza há dois anos Possível Já foi falado naquela época Lírio. Kumbabhishekam foi realizado na temporada passada Jogador de futebol As expectativas são tão altas agora que você precisa saber como manter a fasquia alta.

Mercado de transferências do Milan, Guardiola na janela do jogador

Com a ajuda do governo rossonero Jogador de futebol Thane conseguiu o milagre de parar Leo, apesar, e ainda definitivamente no futuro, dos anjos Inglês, e não só. Há muito interesse em contratar o atacante, que atualmente é um dos melhores jogadores do mundo ExplosividadeVelocidade e Qualidade Ball and Chain: Um verdadeiro canhão solto para todas as defesas Oponentes.

Sua contribuição para a intriga ataque de Milão Faltou algo vital à equipe, principalmente na temporada passada a EstaçãoEle dependia exclusivamente, ou quase exclusivamente, de si mesmo para gerar alguma ação ofensiva um tanto perigosa. Habilidade Camisa número 99 na frente de alguns Segurança Havia menos armamento, e isso era raiva verdadeira.

Há uma miríade a ser enfrentada ao longo dos meses Jogador de futebol Não será fácil Gerenciamento Os rossoneri renovaram recentemente seu contrato Português Até então 2028 Ao inserir uma cláusula 175 milhões de eurosUm número que poucos clubes têm hoje em dia.

Neste contexto, houve uma desatenção sensacional Espanha Diz o técnico Cidade de Manchester Pepino Guardiola Certifique-se de trazer Inglaterra O jogador rossonero, reforçando assim um elenco já repleto de campeões da Premier League, já pensa em atacar na próxima janela de transferências. Mercado de câmbio, quando – lembramos – a divisão não estará em vigor. É pouco provável que o Milan deixe o seu campeão esta temporada, mas vamos ver como a situação evolui.