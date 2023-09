Assalto chocante em um posto de gasolina em Nápoles: menino de 17 anos capturado e baleado

“Mãe, acorde do seu sono, eles sabem que sou eu, eles sabem…”: Depois de interceptarem a verdadeira confissão e reunirem pistas importantes sobre suas responsabilidades, seus Os carabinieri da divisão operacional Poggioreale Eles são Agentes do Esquadrão Voador de Nápoles Hoje – no final das audiências coordenadas pelo procurador-adjunto Cláudia De Luca – Um jovem de 17 anos do bairro Ponticelli foi levado ao primeiro centro de acolhimento de Goli Amine para aguardar uma audiência perante um juiz de primeira instância. Paola Brunis. Os investigadores o acusaram de uma série de crimes (tentativa de homicídio, tentativa de roubo, posse ilegal de arma de fogo em público e recebimento de bens roubados) relacionados à sangrenta tentativa de roubo em uma scooter em 29 de março. Os ladrões atiraram duas vezes contra o engenheiro de 32 anos, que se recusou a entregar o veículo. O vídeo do incidente se tornou viral imediatamente e a vítima arriscou a vida e teve a perna amputada.

Contra 17 anos Por ordem do juiz de primeira instância do Tribunal de Menores de Nápoles, foi executada a medida cautelar de colocação no primeiro centro de acolhimento.

Os acontecimentos ocorreram na noite de 29 de março dentro de um posto de gasolina Via Regia di Portici. O jovem de 17 anos viajava numa scooter roubada, conduzida por outra pessoa, que ainda não foi identificada, e juntos tentaram roubar a scooter de uma pessoa.

O homem sofreu ferimentos gravíssimos e correu risco de morte: foi encaminhado ao pronto-socorro sob código vermelho.Hospital do MarForam realizadas duas operações de emergência por lesão na artéria poplítea direita, resultando em choque hemorrágico e posterior internação com prognóstico reservado, vários dias de risco de vida.

Investigações policiais e carabinieri permitiram encontrar balas calibre 7,65 x 17 mm na casa do jovem de 17 anos. As descrições físicas fornecidas pelo homem ferido ajudaram a reunir sinais graves de crime encontrados na casa de um jovem de 17 anos. Castelo Volturno Na companhia de outras pessoas. No momento da operação, ele tinha uma arma escondida em um armário.

