Mendes, de Portugal a Ascoli: a descoberta de uma nova estrela

O desafio é limitado até começar Ascoli e Palermo, válido pelo campeonato Série B 2023-2024. Um campeonato que já deu emoções e sinais diferentes por parte de muitas equipas. O Palermo de Eugenio Corini está invicto depois de três partidas e duas vitórias em seu currículo.

O mesmo não pode ser dito de Ascoli, do técnico Vialli, que fez uma defesa brilhante contra o Cosenza no ano passado. Ascoli ainda não encontrou o par perfeito A Juventus poderia ter ajudado a reorganizar as cartas tendo em vista o campeonato e o intervalo. Enquanto espera para saber as escalações oficiais para a partida, o Ascoli retoma com absoluta determinação. O seu nome é Pedro Mendes e ele é natural de Guimarães, Portugal.

Mendes, Juventude e Desporto Lisboa

Criado com Vitoria e Morirens, o avançado nascido em 1999 muda-se para o Sporting Lisboa, órfão de uma jovem transferência de esquerda para França. (Rafael Leo ed.). Seu impacto na seleção de jovens é grande. Ele marcou 17 gols em 24 partidas pela equipe BDeixe o treinador do time titular apresentá-lo.

Mendes regressa à sua terra natal entre Espanha

Sairia dos verdes e brancos com um golo em 12 jogos (na Liga Europa), ingressaria no Almería e depois regressaria ao Nacional. No total, ele marcou 2 gols em 22 jogos. O jovem avançado português não conseguiu mostrar a sua excelente sequência de golos. Ele decidiu retomar da Série B portuguesa com a camisa Rio Ave. 11 gols em 34 jogos O campeonato lhe rendeu uma passagem para a Itália.

Mendes na Itália

Assim começou a carreira do jovem avançado português Itália, apenas 11 gols no primeiro minuto com 4 centros em 30 jogos. O impacto na táctica italiana não tem sido simples, com o antigo jogador do Sporting Lisboa a jogar frequentemente como segundo avançado em vez de completar o ataque a partir do banco.

Ascoli, a medicina do ‘campo’

Seleção do novo treinador AvenidasNo entanto, será muito benéfico para os portugueses nos primeiros 5 jogos da temporada entre a Série B e a Coppa Itália. Marcou 3 gols e 1 assistência. Está na hora deste avançado português se destacar? Enquanto isso, apenas o final da temporada dará uma resposta Ascoli Chellam é uma das hipóteses mais interessantes deste campeonato. Já atraiu muitos olhares da primeira divisão.

