Morre Matteo Messina Tenaro, chefe da Cosa Nostra, aos 61 anos – Corriere.it

Dinheiro de Matteo Messina E morreu Hoje por causa dos efeitos associados ao câncer de cólon em estágio IV. O chefe da máfia de Castelvetrano estava na enfermaria do Hospital San Salvatore, em L’Aquila. Após 30 anos, a prisão começa em janeiro deste ano.

«Você me levou por doença e não poderia ter me levado sem isso», disse em tom provocativo ao promotor De Lucia de Palermo e ao seu vice, Paolo Guido, na audiência de fevereiro após a prisão. “Enquanto isso, já conseguimos”, respondeu o advogado, enquanto Matteo Messina exigia o resultado final da partida disputada por Tenaro. Esconda-se e morra como seu pai Francesco, o líder de Castelvetrano Após buscas desde 1990, o corpo foi devolvido ao estado e à família em 1998.

Seu filho Matteo colecionou O legado do chefe da máfia, que também queria segui-lo nisso e estaria fugitivo há quase trinta anos. Não é um recorde, porque Bernardo Provenzano foi preso 43 anos depois do primeiro mandado de prisão, mas continuou. O único chefe condenado pelos massacres de 1992 e 1993: John Falcão e sua esposa Paulo BolsaAgentes de escolta e vítimas inocentes foram mortos e feridos entre Florença, Milão e Roma.

Um fracasso que o Estado não pôde aceitar e, com uma última medida que conseguiu evitar, o esquivo padrinho de Castelvetrano passou pelo menos a última parte da sua vida na prisão. sem receber mais nada dele Uma demonstração impenitente de orgulho.

"Nunca difamei ninguém Vou morrer sem ter vergonha de ninguémeste é o tenaro de Messina", declarou perante o juiz Alfredo Mondalto cara a cara em outro departamento judicial, um mês após a prisão. "Nunca me arrependerei", disse há três dias aos advogados, o advogado de Lúcia estava pronto para aceitar o desafio: "Eu entendo isso, mas eu pedi para você cooperar?". "Não". "Então?". "Tenho que agradecer a ela porque você cumpriu sua palavra, ela olhou para mim e disse" Serei tratado" e agradeci, era verdade." Até o último suspiro, com O Serviço Nacional de Saúde cuidou dele Procurado, ele finalmente atende ao pedido do mafioso de não ser reanimado quando está em coma, sendo submetido a uma cirurgia, em tratamento especial com nome falso e sendo prisioneiro.

Mas recentemente, quando Manimegalai percebeu que a areia estava acabando, O chefe da máfia começou a fazer exigências, insistindo em ficar com tudo o que tinha direito de acordo com a sua própria interpretação das leis e regulamentos; Não é mais o chefe do orgulho e da glória, mas Um prisioneiro comum que vê o fim.

Nos escritos confiados a uma espécie de diário redescoberto No seu esconderijo em Campobello di Mazara (cadernos cheios de pensamentos e palavras contadas ao longo dos anos), ele observou entre outras coisas: “Sempre pensei que seria melhor saber quando seria minha última noite na terra do que ter um carro ou algo parecido”. . Uma morte consciente é melhor E de alguma forma esperado, isso é repentino e inesperado. Talvez A família precisa de tempo para dizer adeus, que sempre foi fundamental na carreira de Messina Tenaro. Ele finalmente quis se juntar Sua filha Lorenza, Estava escondido Mas nunca nos conhecemos antes da capturaQuem está atrás das grades após negociações Ele pediu e recebeu o sobrenome do pai.

Família de sangue, mas da máfia, quase nenhum deles escapou de processo ou prisão. Além do patriarca que conseguiu evitar a prisão, o único irmão de Matteo e duas das quatro irmãs de Matteo, quatro de suas quatro cunhadas, e depois sobrinhos, primos e vários parentes através de uma cela (ou ainda lá): por cumplicidade com Cosa Nostra e do herdeiro que tem foto ao lado da do falecido fundador, todos também sob investigação por abrigar um fugitivo.

Em vez disso, havia Matteo Vivo e imóvel, com toda a família dedicada a garantir que continue assim. Eles tiveram sucesso até que uma das irmãs, Rosália, falhou Involuntariamente, forneceu a pista aos carabinieri ROS Escondeu o papel na perna de uma cadeira para chegar à clínica La Maddalena, em Palermo, onde anotou o prontuário médico do irmão doente. Aí o patrão e a sua unidade familiar foram desintegrados, sacrificados para garantir a invencibilidade do chefe da máfia da província de Trapani.

A personagem de Messina Tenaro, que não deve ser confundida com o “chefe dos chefes” da Cosa Nostra, já ocupada por Rina, sai quando os outros chefes lhe pedem para reconstruir a cúpula, temendo que eclodam conflitos (inclusive armados). Que ele não quer mais enfrentar.

Nas guerras da máfia da década de 1980 e início da década de 1990 e na estratégia terrorista utilizada nos ataques de 92 e 93, ele foi primeiro soldado e depois estrategista. – Mais tarde, Matteo alinhou-se com a estratégia de “imersão” adotada por Bernardo Provenzano.Após a prisão de Rina e seus seguidores mais leais.

O padrinho de Castelvetrano teve um caso com outro chefe de Corleonese Respeito e amizade, lemos em cartas humildes mas arrogantes pedindo-lhe que interviesse para resolver questões entre clãs rivais; No julgamento, ele negou tê-lo conhecido “no local”, ou seja, pessoalmente, mas apenas através da televisão. Acampe uma versão mais surreal para justificar a correspondência Ele e Provenzano conversaram sobre negóciosComo se fosse obrigado a falar com um estranho próximo: “Quando você leva um certo tipo de vida, eu sou um fugitivo acusado da máfia, ele é um fugitivo acusado da máfia, para onde você vai?”.

Dinheiro de Matteo Messina Ele morreu com várias sentenças de prisão perpétua em seu currículoPelo menos isso foi imposto a ele Quatorze assassinatos e massacres, mas até o fim ele só conheceu a Máfia pelos jornais. Como os verdadeiros mafiosos sempre fizeram. Ele admitiu que seu único motivo era ganhar dinheiro. Após a prisão de Provenzano e a descoberta da pizza que lhe enviou, ele tem se deslocado frequentemente entre a Itália e o exterior desde 2006. Escrito no computador. É esse computador que os investigadores ainda procuram, a conta das despesas correntes registada nas folhas divulgadas por ele e pela irmã não era satisfatória. Mas o chefe da máfia negou tê-lo usado; assim como Ele negou que houvesse outros esconderijos Para além do que foi descoberto (juízes e investigadores estão em constante busca: ali deveriam ser guardados os documentos mais importantes e confidenciais, o que poderia ter-lhe garantido segurança durante a sua longa ausência, o que só foi possível por doença). No entanto, acrescentando: "Se eu tivesse essas coisas, nunca as daria, não faz sentido para o meu estado de espírito".

como Dinheiro. Onde ele os escondeu? Como ele os investiu e por quem? “Se há uma coisa que eu não disse, seria estúpido”, respondeu ele ao juiz. Os segredos estão destinados a permanecer segredos, talvez ainda mais agora que o chefe está morto.

Era verdade que ele estava com ele Arquivo Rina, não foi retirado em segurança do esconderijo em Janeiro de 93, depois de ter sido preso por outros mafiosos que tiveram o cuidado de pintar as paredes para evitar que impressões digitais fossem detectadas? Outra questão que permaneceu sem resposta mesmo depois que Messina capturou o Tenaro. Se esse arquivo existisse, e ele o tivesse, seria ainda mais difícil encontrá-lo agora. O patrão negou tudo, mas sempre à sua maneira. dizendo aos promotores que ele não era membro da Máfia e que “conhecia a mentalidade dos mafiosos” por causa de sua educação; Se tivesse – acrescentou – na sua casa os investigadores não teriam encontrado os “ocupados” em que ainda trabalham, o que já levou a algumas detenções, mas “apenas as impressões na parede e nos móveis”. Como o que aconteceu no esconderijo de Reena em 93. “Então, você sabe alguma coisa sobre pintura de paredes antes e depois da prisão?”, tentaram incriminá-lo os investigadores, tentando reunir algo sobre o misterioso caso. “Não, não faço ideia”, ele calou-se imediatamente.