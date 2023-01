O árbitro acenou com um cartão branco: esta é a primeira vez na história de uma partida de futebol – vídeo

Mintuo 45 do Derby entre benfica E jogos Lisboacopa feminina Portugal: Pela primeira vez na história, A Marcação Branco. Diretor de Competição Katerina campos Ele decidiu mostrar médicos Das duas equipes que salvaram um o observador no stand. O gesto inédito foi recebido com grande entusiasmo pelo público: a nova marca, aliás, foi lançada para me recompensar. gestos Desligado razoável Toque Durante as competições. Portanto, cartões amarelos e vermelhos têm significado completamente oposto em relação ao propósito de punição.

O que aconteceu – A partida foi interrompida no 43º over para salvar um espectador que havia cobrado doença. O pessoal médico de ambas as equipas acorreu às bancadas da capital portuguesa. Ele saiu quando voltou ao estádio Aplausos Enquanto os médicos voltavam aos bancos, o público: Nesse momento o árbitro decidiu acenar com o cartão branco para ambos. UMA Presente Por seu gesto, foi sublinhado por mais uma salva de palmas dos fãs.

O primeiro cartão branco da história do futebol! ⬜️ As equipas médicas das equipas do Benfica e do Sporting Feminino receberam-na por terem socorrido uma adepta doente nas bancadas. O cartão branco mostra fair play e faz parte das novas introduções no futebol.pic.twitter.com/Mf9QiuOFD8 — Oddspedia ⚽️???????????? (@oddspedia) 23 de janeiro de 2023

O que é cartão branco – o Portugal Recentemente, introduziu um cartão de terceira cor, além de amarelo e vermelho, como parte de novas iniciativas para promover o fair play. Na verdade, o cartão pode ser abalado Destaque ações dignas e “projetado para melhorar Respeito Ética no desporto”. Reconhecimento instantâneo de comportamentos virtuosos. Até ao momento, a iniciativa portuguesa não foi seguida por outros países.