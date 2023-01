Neve no meio do norte, risco de ‘blizzard’, neve possível em planícies; Áreas afetadas » ILMETEO.it

Clima: Neve no meio do norte, risco de ‘nevasca’, possibilidade de neve nas planícies; Áreas afetadas

Nova neve está chegandoNeveAinda não acabou, e muito mais vai se formar Às vezes tempestuoso até as planícies! Em suma, confirma-se um padrão climático decididamente frio e altamente agitado, colocando em risco muitas das nossas regiões.

Tudo culpa de uma grande área de baixa pressão, agora conhecida ThorAgora é lembrado do Pólo Norte Sabre de Átila, Ou Fluxos de gelo para a bacia do Mediterrâneo.

O mau tempo continuará durante a noite domingo, 22 de janeiro Com neve fresca em altitudes mais baixas, especialmente nas regiões do Adriático, bem como em parte das planícies de Emilian (neve pode cair em Bolonha). Então a neve é ​​possível nas áreas interiores da Calábria, Sicília e Sardenha; 500/600 metros acima do nível do mar em escalas. Na Toscana e na Úmbria, se não nas planícies, a neve é ​​abundante mesmo nas alturas próximas às planícies.

Mas principalmente o foco está no início da nova semana, quando um núcleo de gelo entra em Valpathana (de leste a oeste), favorecendo uma queda significativa das temperaturas em todas as elevações e o retorno da neve. Em altitudes muito baixas, no interior e nas planícies de algumas regiões. A Emilia Romagna, o sul da Lombardia e o sul do Piemonte estão entre as áreas de maior risco, onde escamas também podem aparecer nas planícies. As acumulações podem ser abundantes (20–30 cm a 500 m acima do nível do mar), especialmente perto dos Apeninos Emilianos. Durante chuvas muito intensas e persistentes, a neve pode atravessar a planície com acumulações locais entre Bolonha, Modena e Birmânia. Aguaceiros e acumulações de neve são esperados na segunda-feira, 23 de janeiroAs nevascas são geladas e acompanhadas de ventos persistentes, portanto, com o risco de verdadeiras nevascas, um verdadeiro “nevascas“. Este termo geralmente se refere a uma nevasca com ventos muito fortes e, consequentemente, baixa visibilidade. Manteremos você atualizado.