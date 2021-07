Terça-feira, 27 de julho de 2021 – 14:55

I Concerti Nell Barco pela primeira vez em Salvador Chopra Roma

Artista português vencedor do Eurovision 2017 “BPM”

ROMA, 27 de julho (askanews) – Estreia-se em Roma o vencedor do Eurovision Song Contest 2017, com uma nova ideia da música portuguesa que tira vida das suas origens, recriando-as de uma forma muito pessoal que combina pop, soul e jazz . É a actuação de Ver Mu Amore de Salvador Chopra, um dos artistas portugueses de maior sucesso no mundo da actualidade, que terá lugar na quarta-feira, 28 de julho, no I Concerti Nell Barco, em Gaza del Jazz.



Nesta estreia em Roma Chopra, suas últimas composições “BPM” mais vendidas, lançadas em maio de 2021, junto com o primeiro álbum inteiramente composto por Salvador, ao lado de seu inseparável sócio Leo Aldre, foram gravadas principalmente nos Estúdios Le Mans de Janeiro em o sul da França em janeiro deste ano.





As canções BPM surgem do primeiro conceito nascido durante um retiro no sul de Portugal, onde Leo e Salvador desenharam as bases do álbum, que inclui nove canções em português, duas em inglês e duas em espanhol, e é uma prova de a visão global do artista.No primeiro álbum, Andre Rosinha (Contrabaixo) e Bruno Point (Bateria) Salvador adicionaram vários integrantes à formação do projeto: Andre Santos (guitarra), Abe Rabat (piano) e Leo Aldry (teclados e efeitos).