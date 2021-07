Professores e Atta foram vacinados ou suspensos em 12 de setembro, o que o governo cada vez mais confiava. Hoje eu encontro os sindicatos

As escolas devem reabrir em setembro. Depois de aprovar o mandato para tornar o Passe Verde obrigatório para uma série de atividades e serviços essenciais, o governo estabelece prioridades para as próximas semanas, com o objetivo de definir as atividades antes das férias de verão e eventualmente implementá-las. Agosto. Especialistas de vários ministérios estão começando a pensar em intervenções com base nas prioridades apontadas pelo primeiro-ministro Mario Draghi, que deve dar uma entrevista coletiva nos dias 5 ou 6 de agosto para explicar as novas medidas.

Uma ideia, segundo a Republica Vacinação obrigatória para todos os funcionários da escola que precisam ser vacinados até 12 de setembro (Perto do início das aulas), em suspensão.

Outra hipótese é a recomendação irrestrita, portanto, de dumping caso não sejam alcançados números de cobertura considerados suficientes para imunização de rebanho.

Hoje, 27 de julho Dupla nomeação para os sindicatos: primeiro os representantes da estrutura de comissários, depois o ministro Pianchi

Enquanto isso, o Ministro da Educação se encontrou com o Primeiro Ministro Mario Draghi no Palazzo Ciki na tarde de segunda-feira, dia 26. Trabalhamos muito para controlar melhor o protocolo de segurança e muito mais. À mesa, presumivelmente, novas atividades relacionadas ao Green Pass para o mundo escolar.

O objetivo principal é reduzir significativamente o número de professores e funcionários não docentes que ainda não foram vacinados em 222.000. Se o centro duro não se diluir até 20 de agosto, data em que as regiões terão de dar a Francisco Figliolo um quadro real da situação nas regiões deverá introduzir a taxa de vacinação..

Com exceção de algumas margens da Liga e M5S, o pe.Existe um consenso sobre isso na maioria?. Os administradores escolares e sindicatos concordarão com a condição, no entanto, de que primeiro tenham “dados precisos sobre a segurança atual das vacinas dos professores”.

Quanto ao CDS, foi reiterado na ata de 12 de julho, “Absolutamente uma prioridade” Traga as crianças de volta para a escola, exceto o papai. As vacinas são básicas, por isso precisamos “promover a vacinação nas escolas”. Não apenas isso: o CDS não fala abertamente sobre a obrigação, mas aborda uma “forte recomendação” para a política, de modo que todos os esforços sejam feitos para alcançar uma alta cobertura vacinal “e identificando outras ações, incluindo legislaturas.”

Além disso, se tivesse “Legalmente aplicável”, A possibilidade de passe verde obrigatório para o pessoal da escola deve ser inferida. Quanto à distância, o CDS recomenda mantê-la, mas abre a possibilidade de salto.

Quanto a navios, aviões e trens, o governo teria gostado de acrescentar a exigência de passe já no despacho aprovado na última sexta-feira, mas decidiu adiá-la para não criar problemas para quem já fez a reserva e está em risco de cancelamento. Viajar por.