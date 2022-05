Temperatura, o primeiro sabor do verão está se aproximando de um pico de cerca de 30 C; Avisaremos quando o ILMETEO.it for

Clima: Temperatura, primeiro gosto de verão próximo de 30 C; Quando dizemos

Temperaturas são esperadas para os próximos diasQuem quiser mais alguns dias e calor ficará plenamente satisfeito. De fato, a primeira onda de calor real da temporada está se aproximando e é esperada para a próxima semana Temperatura Quem virá para tocar a porta 30°C.

Nada muito incomum, na verdade. Em comparação com os últimos anos, também estamos um pouco atrasados, pois os valores desta categoria já chegaram ao final de abril.

Porém, diante de tudo isso, ainda temos que lidar com uma situação dinâmica e caprichosa que mantém um ambiente forte. Previsão do tempo O tempo vai diminuir pelo menos até o início da próxima semana.

A partir de segunda-feira, 9 de maio A recuperação gradual da alta pressão determinará o retorno gradual à estabilidade atmosférica, a partir do norte.

Será embora Haverá a primeira mudança significativa na frente de calor desde terça-feira, 10. O regresso do bom tempo irá, de facto, favorecer um aumento geral Temperatura O pico pode ser alcançado especialmente na quarta-feira 11 26/27C Em muitas partes do centro-norte.

Por outro lado, o sul terá que esperar um pouco mais, dada a instabilidade atmosférica residual que força os termômetros a serem ligeiramente moderados.

Mas haverá apenas algumas horas como no meio Quinta 12 e Sexta 13 Alta pressão vai ocupar todo o nosso país Temperatura Eles também aumentarão claramente em nossas regiões do sul.

Além disso, continuará a aquecer ligeiramente no norte, onde as colunas de mercúrio atingirão o pico de 30 ° C e em cidades como. Milão, Bolonha, Bolzano E பதுவா. Então a maior parte do país vai gostar disso Pratique o suporte de verão Isso confirma a atual tendência climática voltada para o aquecimento, que já registra as primeiras ondas de calor na última fase da primavera há alguns anos.

Além disso, se tudo estiver confirmado, este clima quente pode se juntar a nós para todos os seguintes Final de semana. Então, vamos abrir caminho para o primeiro banho, roupas leves da estação, e embora eu mencione nossos pés no chão, sabemos bem como a primavera está pronta para nos dar reviravoltas abruptas.

Vamos conversar novamente.