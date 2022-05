Scudetto, Fight of the Wards: Leo vs. Peric

Scudetto, menos três. Trata-se de pelo menos dois rivais, os milaneses.

270 minutos É preciso provar que você tem o direito de costurar aquele tricolor com charme indiscutível no peito. As equipes vencem e, seja mais ou menos valioso, os indivíduos nunca levam todo o crédito por uma vitória. No entanto, existem elementos que provam existir em todos os gêneros Valor adicionado. Alguns estão na boca de todos e um excelente desempenho é esperado do começo ao fim. Outros começam de fora e têm que trabalhar muito para ganhar uma vaga como titular quando os holofotes estão em outro lugar.

Se analisarmos especificamente a luta entre Milan e Inter, os dois jogadores que melhor representam esse conceito o escondem Mesmo personagem perfeito, Obviamente, com algumas pequenas diferenças. No Milan, nesta temporada, a esquerda é muito satisfatória, principalmente considerando o papel do ponta.

Inspiração e classe portuguesas, em oposição ao concreto e humor croatas.

Rafael Leão E Ivan Pericic. Uma comparação atraente entre dois jogadores que diferem no conceito do jogo porque são idênticos em saber como morder o jogo.

Uma questão de expectativas

Muitos esperavam uma temporada melhor de Rafael Leo. Independentemente de poder ou não lutar pelo Scudetto, o Rossoneri é uma das maiores esperanças dos torcedores. Nada faltou aos portugueses. Tem uma simplicidade Raça Incrível, um Físico Adequado para seu personagem, e geralmente para jogar futebol ao mais alto nível, e Margens de progresso São muito claros. Ele tem 22 anos, e o futuro da escrita pode lhe dar imensa satisfação e toda uma série de perigos a serem enfrentados com o máximo de suas habilidades.

Por outro lado, um neurótico de Ivan Perisic não quer ter um papel principal na temporada. No entanto, esta é uma noção completamente vaga porque Simon Inzaki precisa de deuses Pontos de referência, Após a saída de Romelu Lukaku e do proprietário de direita Hakimi. A ambição no Inter, que sempre foi um campeonato no final da temporada, tem potencial para se colocar à prova na Europa. Para enfrentar este tipo de competições, são necessários diferentes tipos de jogadores, desde oportunidades de alto nível até elementos experientes e determinados.

Há também perfis como Peric. A ala esquerda é dele Habitat naturalAcima de tudo, obrigado pela excelente habilidade no uso Mão esquerda, É necessário não dar dicas e fraquezas aos inimigos. E os menores croatas são a prova de que ele era fácil de machucar, concentrando-se no subconsciente e atacando. Em Nerazzurri certamente não faltam tradutores à esquerda, ainda mais se considerarmos a chegada Cosense, O jogador perfeito para jogar como titular em uma posição de Peric. No entanto, o ex-Wolfsburg e Bayern de Munique, entre outros, detêm as chaves da esquerda avançada.

As estatísticas provam que ele está certo e é um quebra-cabeça difícil para os adversários. Para enfatizar novamente, quão importante é Trabalhar duro Esteja preparado toda vez que for questionado.

Ainda decisivo?

Neste ponto da temporada, nenhum cálculo precisa ser feito. Coletar tudo o que o caminho oferece é a primeira regra para derrotar Scudetto. Se duas vitórias e um empate bastam para Rosoneri, a equipe de Simone Inzaki Precisamos muito mais. No máximo, é claro, esperamos que a gangue de Pioli se envolva em alguma má conduta.

Muito pode ir do que foi criado à esquerda. Até agora, Leo cobrou 13 gols e 7 assistênciasContra 7 gols e 8 passes decisivos Por Perisico.

É importante avaliar os lançamentos recentes desses dois componentes e entendê-los O momento da forma. Portugal, nos últimos 3 jogos, marcou 2 golos e distribuiu uma assistência, mas o croata poderia ter feito ainda melhor. 2 gols e 5 assistências nos últimos 7, colocando no papel um desempenho de primeira linha. A continuidade pode ser um ponto fraco LeãoDevido ao seu hábito de se transformar em um objeto misterioso em algum momento, Ann se liga e se revela real Rachaduras. Uma coisa é certa. Esses dois jogadores estão lidando Apontar e pular homem Pouquíssimos podem fazer isso e, em geral, esse aspecto do jogo está se tornando cada vez mais um objeto raro do retângulo verde.

Dois jogadores Em chamas, Duas equipes que querem jogar tudo, dobrando o objetivo do Inter de facilitar as contas e registrar uma receita substancial. Pensamos 90 minutos de cada vez, costuramos um emblema muito importante no peito e depois focamos. Renovação Nestes dois exteriores em grande escala.