Sábado, 7 de maio é o novo dia de abertura. Como reservar

Os dias abertos dedicados aos cartões de identificação eletrônica continuam em maio. A sexta reunião dedicada à obtenção do documento foi marcada para sábado, 7.

Reserva obrigatória

Este sistema pode ser solicitado para CIE nos cartórios dos municípios IX, XIII e XIV. Mas antes de sair do escritório, Ao contrário do que aconteceu no primeiro dia de abertura, Você precisa agendar um horário. Um procedimento que permite Evite filas intermináveis ​​fora dos balcões. É necessário reservar o seu lugar no site da agenda da CIE do Ministério do Interior para a cerimónia extraordinária de abertura no sábado. O dia para isso é 6 de maio, a partir das 9h até que todo o espaço disponível esteja esgotado.

PITs anteriores estão abertos apenas aos sábados

No mesmo dia, os antigos pontos de informação turística de 3 quiosques na Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino também estão operacionais. Devido às intervenções da Sogei-Ministério do Interior no Sistema de Informática da ANPR (Registo Nacional de Cidadania) só estarão abertos no Sábado dia 7 de Maio das 8h30 às 16h30.

“Agradecimentos de coração a todos que se empenham todo final de semana para que os municípios e registradores comecem e continuem com vagas extraordinárias – a vereadora Andrea Gadarci comentou 15 minutos da Implantação, Participação e Serviços da Prefeitura – que o trabalho da administração é reduzir o tempo que leva para emitir cartões de identificação eletrônica e parar de aumentar o acesso ao serviço.”

Para completar o pedido é necessário apresentar a reserva, fotografia tipo passe, cartão de pagamento eletrónico e documento antigo.

Horários e endereços dos municípios envolvidos

Municio IX: Sede na Via Ignacio Ceilão aberta das 9h00 às 16h00

MUNICÍPIO XIII: Sede na Via Aurelia 470 aberta das 9h00 às 15h30

Sede na Câmara Municipal XIV: Piazza di S. Maria della Pietà 5 está aberta das 9h00 às 16h00.

Endereços e horários de funcionamento X PIT

Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune: sábado 8h30-16h30