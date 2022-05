Seleção da Itália para a arena portuguesa. Lupi – Introdução ao jogo OA

Quando eles estão perto Menos de duas semanas após o primeiro inícioA condição mais esperadaCopa do Mundo de Arte 2022, Novo Torneio Internacional e Viagens de Patinação Artística, o treinador da seleção nacional Fabio Halon enviou a intimação na terça-feira, 3 de maio Para o segundo encontro, marcado em desfiles (Portugal) de 30 de maio a 4 de junho.

vai ser junto Condição muito significativaEsta é a estreia da prova de primeiro escalão na divisão sénior Kiata LoopyAtleta Sênior Do ano de simplesmente passar na categoria júniorPico na conquista da medalha de ouro em IA Campeonato Mundial de Assunção (Paraguai). Ele estará lá junto com o atleta que segue Raffaello Melosi Ludovica Ricardo.

E muito interessante Passeio de dança solo Lá, no campo masculino, haverá uma voz maior Giovanni Picolantonio, Giorgio Casella e Francesco BarlettaEle foi campeão de ouro do ano passado no campo júnior.

Nas corridas femininas Ásia focada em Sofia TestoniO atual campeão italiano e bronze mundial, no Rachele Campagnol E como mais uma estreante em “Adultos”, Emily Pharma, sexta-feira atrás de Roberto Chaso no Campeonato Mundial Júnior de 2021. Ele também dançará com Piccolantonio-Testoni, Campagnol-Qualizza e Andrea Lo Guercio-Luisa Gallozzi.

Finalmente, uma introdução de alto nível aos casais de arteObrigado pela presença dos Juniores Campeões Alice Piazzi-Alessandro Boscini, que conhecerá Giulia Locuratolo-Aldo Rabushi e Francesca Colesi-Lorenzo de Benedictis. A lista completa está abaixo.

Art World Cup 2022, Segunda (Desfiles): Itália Call (Júnior e Sênior)

Pessoal

Mulher sênior

1-Loop Kia – 3728 ASD Primavera Dello Sport

2-Ricardo Ludovica – 857 AST San Dominico Savio Pat. Arte Lecce

Macho mais jovem

1-Masso Mirgo – 857 AST San Dominico Savio Pat. Arte Lecce

2-Compoli Jacobo – 2414 AST Imola Roller

3-Povara Kevin – 321 Green Pink Devils

A menina mais nova

1 Altura Benetto – 3728 ASD Primavera Dello Sport (FI)

2-Rakosta Gabriella – 2873 skatistas Orsa

Apenas dança

Homem sênior

1- Picolantonio Giovanni – 831 UPCalderara ASD

2- Casella Giorgio – 1355 SC Sanpolo Treviso

3- Barletta Francesco – 3889 ASD PAR

Mulher sênior

1- Testoni Asia Sofia – 831 UP Caldera ASD

2- Compaqnol Rachel – 115 Virtus Patinação

3- Emily da Birmânia – 3595 Porky Gonzaga

Macho mais jovem

1- Vittori Francesco – 198 Curtidas. Muito ruim

2- Dabramo Stefano – 3731 Montoria Patinação

3- Cavazzuti Giacomo – 264 US. Invicta Skate

A menina mais nova

1- Andreuzzi Laura – 167 AR Fincantieri Monfalcone ASD

2- Pani Greta – 782 ASD P. Orizon

3- Cantalini Linda – 3889 ASD PAR

Casal de dança

Senior

1- Picolantonio Giovanni / Testoni Asia Sofia 831 – UP Caldera ASD

2- Mattia / Campagnol Rachele 165/115 – ASD Pieris / Virtus Skating Qualification

3- Locursio Andrea / Callosi Louisa 3889- AST PAR

Jr.

1- Cavazzuti Giacomo / Di Russo Anna 264 – Invicta Skate

pares de arte

1- Rrapushi Aldo / Locuratolo Giulia 1142/3588 – ASD Pol. Rinascita Sport Life / ASD Fermignano Roller

2- Bozzini Alessandro / Piazzi Alice 249/183 – ASD GS Lepis Piacenza / ASD Pol. Pontevecchio

3- de Benedictis Lorenzo / Callesi Francesca 3226/1142 – AST Euroscating Pescara / AST Like. Rinoceronte S. Vida

Foto: Raniero Corbelletti (Cortesia da FISR, Federação Italiana de Roller Sports)