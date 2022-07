“Votamos apenas o necessário” – Corriere.it

a partir de Edição on-line

Líder da Liga rebate: “Ninguém nos disse que drogas e imigrantes estavam na agenda do governo”

Matteo Salvini vem para aumentar a fibrilação na maioria. Ontem à noite, falando em uma festa do Atro Party em Bresciano, o líder da Liga do Norte declarou: “A partir de agora vamos votar e fazer apenas o que a Itália e os italianos precisam, deixando o resto para o Pd e o M5S”. “Ninguém nos disse que drogas e imigrantes estavam na agenda do governo.” “A partir de amanhã – continua – votaremos apenas o que a Itália e os italianos precisam, deixando o resto para Pd e M5S” e “se concorda bem com o governo, é problema do governo, se não, não é problema meu”, disse. adicionado.