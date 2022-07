Zaha e Dybala, mas não só: Zaniolo | Então os planos de Roma estão na primeira página

O último exercício em Trigoria antes de os portugueses partirem para a retirada na segunda-feira, mas o Roma Ele não pensou apenas no campo. Há um mercado a perseguir de olho no trocarte e nas vias de acesso externas. Nicolau Zaniolo A acompanhar: O jogador deve viajar para Portugal com os seus companheiros Juventus Preparando-se para a Operação Ao Vivo, Diego Pinto Ele não perde tempo e já está trabalhando para identificar possíveis alternativas.

Dybala – Mourinho tirou a carteira de identidade: ele quer um atacante que possa garantir mais gols, para que não tenha que ficar sozinho com Abraham ou Pellegrini no momento da realização. Paulo Dybala Nesse sentido é um nome perfeito e por várias semanas no caderno amarelo e vermelho, atrai fãs e é gratuito. Por enquanto não há tentativa, porém, e a estratégia é esperar para avaliar a evolução dos demais interesses da Argentina (entre acima de tudo) e reivindicações econômicas ver em conformidade Zoya Eles serão descartados e tornarão seu noivado mais atraente.

ZAHA – Aquece a pista Wilfried Zaha. A turma marfinense de 92 foi proposta a Thiago Pinto e pelos seus agentes Mourinho adora, Ele é visto não apenas como um atacante, mas também como um substituto em potencial para Abraham no meio. Do ponto de vista econômico, as demandas do Crystal Palace (35 milhões de euros) e dos atacantes (recebe 7 milhões por ano) são altas, mas há espaço para negociação e você pode se beneficiar do mandato de crescimento. No entanto, esse acordo só é possível com a despedida de Zaniolo.

juventude – Dybala e Zaha Mas não é só isso, porque o perfil do jovem também apareceu na lista da Roma Gonzalo RamosMas porque o jovem de 21 anos é uma aposta e não é barato em qualquer caso Benfica A partir de uma estimativa de 30 milhões. Entretanto, Diego Pinto também está a negociar o mesmo Ola SolbakkenDestinado a substituir El Shaarawy ou Carlos Perez: o objetivo é fechar rapidamente com Bodo.