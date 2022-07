“Eu arruinei minha vida”

Violência e morte um TurimUm ataque repentino com punhos e paus por motivos fúteis. Esta é a explicação para o assassinato que aconteceu no bairro ontem à noite às 4 horas Borgo Vitória. A polícia deteve um italiano de 20 anos que mora no quarto andar de um pub na Via Villar, a poucos passos da cena do crime.

Roma: Gangue de garotos rouba e espanca crianças deficientes por 5 euros: vídeo de espancamento acaba nas redes sociais

Peschiera Garda Amigos com menos de seis anos foram molestados por um bando depois de se reunirem no Lago Garda. “Sem reclamações”

vítima Augusto Bernardi, 56, viveu por um ano em um estúdio a vários quarteirões de distância na rua Baraka. Os vizinhos o descrevem como “um homem gentil que sempre dizia olá”. “Eu o vi pela última vez – diz um deles – há poucos dias. Cinco horas da manhã, ele estava voltando para casa quando saí ». Bernardi vendeu recentemente seu apartamento através de uma empresa imobiliária. Ele foi atacado na Piazza Vittoria , onde acontece o mercado local todos os dias (domingos De acordo com os moradores, o jovem de 20 anos deixou a porta de sua casa aberta no meio da noite e saiu para a rua de chinelos. Antes de entrar em um carro da polícia , ele pediu aos policiais que retirassem um par de sapatos para ele do apartamento.

Confissão – “Matei um homem e arruinei minha vida.” Declaração dada Francisco Lo Manto, 20, morto em investigação policial após prender jovem. O jovem, defendido pelo advogado Francesco Rodella, contou em lágrimas sua história à advogada Patricia Gambardella durante o julgamento. Lo Manto explicou que fumou crack em seu apartamento e desmaiou na varanda. Segundo ele, a vítima pediu-lhe um cigarro da praça. Então saiu o jovem. Isso resultou em uma discussão durante a qual Lo Manto teria esbofeteado o homem em vez de usar o bastão que ele tinha (o objeto teria quebrado ao bater na calçada). O jovem então pegou a mochila da vítima e a levou para o porão. Quando viu a polícia, voltou para a rua e se entregou às autoridades.