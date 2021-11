Mau tempo: prefeito de Agrigento, aviso máximo Não saia – Sicília

“O ciclone do Mediterrâneo está a derreter no oceano, mas está muito próximo da zona norte da região de Aguirre. Nas próximas horas – a partir desta noite – prevê-se que se aproxime uma onda forte de tempestades, com ventos fortes”. A prefeita de Agrigento Maria Rita Cocciufa afirmou a respeito da onda de forte mau tempo “Um pedido sincero a todos os moradores de Agrigento que vivem em todos os países: não entrem no carro e saiam de casa, a situação é muito, muito perigoso”. “A onda de mau tempo – está a afectar a parte norte da província. Existem problemas significativos em Sciacca, Menfi, Ribera e pequenos municípios do distrito. Existem emergências e evacuações. De acordo com a informação disponível, com boa probabilidade, mesmo se falamos de tempo imprevisível, a maré de mau tempo vai se aproximar mais de Aguirre e vai chegar à noite ”. “Peço do fundo do coração – conclui o prefeito – que todo povo de Agrijento seja claro a todos, habitantes de cada país: não saiam de casa de carro. Não saiam de casa, o estado é ótimo, muito , muito perigoso.”