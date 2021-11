Golden Dabir para Mourinho, mas os portugueses recusam com raiva

Visita de verão de José Mourinho Roma Ele sonhava com muitos fãs da Roma, enquanto o Capitol intimidava muitos dos adversários do clube. Ter alguém como Special no banco é o mesmo que garantir: primeiro é o exagero da mídia, mas também os resultados. No entanto, o início da ginecologia não saiu como esperado, com resultados mistos e algumas estatísticas ruins na Europa. Segundo a redação do Stricia La Noticia, os resultados deram aos portugueses um bom Golden Dope. O treinador recusou o prêmio.

Golden Dabir em Mourinho

Após o início promissor da temporada, o Roma A partir de Jose mourinho Desfrutando de um período de nevoeiro claro, culminou com uma dupla derrota europeia contra o Bodo Klimt (a primeira delas, na Noruega, com um empate maciço de 6-1) e com a derrota no domingo passado no recém-promovido Estádio de Veneza. O treinador português apontou a falta de alternativas na equipa e principalmente contra Aula de Árbitro, Segundo ele, Giallorossi danificou claramente o clube. O corpo docente por este motivo Remover mensagens Ele achou que não havia melhor momento do que agora para oferecer um especial popular Tabir Dourado. Valerio Staffelli Então ele seguiu o caminho do técnico.

Ao chegar a Mourinho na capital, Staffelli tentou oferecer-lhe um presente contraditório. No início foi uma tentativa fútil dos portugueses O prêmio foi negado, Então Strisia evitou a “menção” do mensageiro e escapou dos olhos das câmeras e entrou no carro rápido. Uma reação que não é nova para o treinador Giallorossi: emOutubro de 2009 Na verdade, enquanto Mou estava treinando, Staffelli já havia tentado entregar Tapir para eleIntermediário. Porém, não foi entregue naquele momento.