“Não há restrição à visão de quem não é vacinado, escolha da AUS …

Às 12h30, em nosso site, anúncios ao vivo sobre a situação do vírus corona em Veneto, ao vivo do líder da Defesa Civil na região, Luca Jaya Margera.

Dr. com ele. Francesca Russo, presidente da Veneto Prevention, Data and School e o Dr. Paulo Rossi, presidente da SUEM, falarão sobre terapia intensiva e prognóstico.

E dar

Tampão: até o momento, existem 7.227.538 moléculas e 9.644.821 rápidas (desde 21 de fevereiro de 2020). Das 84.248 permutas nas últimas 24 horas, 931 foram afetadas, 1,10%. Os positivos atuais são 13.609. Dos internados no hospital, 330 (+11), 273 dos quais estavam em cuidados intensivos (+12) e 57 (+1) em cuidados intensivos. Há 354 pessoas em terapia intensiva não governamental. O número de mortos até agora é 11.858 (+2). 23.827 (+13) foram expulsos.

Vacinas: As doses administradas até agora são de aproximadamente 7.367.000. Nas últimas 24 horas, foram administradas 14.248 doses, sendo 1.015 a primeira dose, 4.517 ciclos completos e 8.716 a terceira dose (totalizando 166.204).

Entraremos no coração da terceira dose em maio, a partir do final de novembro, seis meses após as vacinas estarem totalmente disponíveis.

Adultos: entre 12 e 19 anos, 69,7% receberam um ciclo completo ou primeira dose e já registraram uma segunda dose; 20-29 anos 83,3%, 30-39 anos 78,9%, 40-49 anos 79,5%, 50-59 anos 85,4%, 60-69 anos 89, 8%, 70-79 anos 93%, 80 mais de 99,9%. A média regional para aqueles que reservaram o curso completo ou a segunda dose foi de 84,7%.

A maioria dos aspectos positivos que vemos são assintomáticos. As pessoas vacinadas têm menos probabilidade de apresentar sintomas e são mais brandas quando presentes. Eu comparo de um ano para o outro: no dia 10 de novembro de 2020 fizemos 50 mil tampões, hoje 84 mil, depois 5,47% e hoje 1,1%, positivo 2.763, hoje 931, estavam em terapia intensiva. 210 e hoje 57, hospital 1700 e hoje 273.

Precisamos seguir precauções, máscaras e muito mais. Nas praças, das castanhas às resistências à cera, estamos profundamente preocupados em ver muitos sem máscaras. 15% da população não pode ser vacinada por várias razões e deve ser protegida. Quem vai protestar na praça pode fazê-lo, mas pelo menos tome medidas de precaução.

Não jogamos fora todo o trabalho que fizemos até agora. As pessoas me perguntam se devemos voltar ao Lockdown: esses dados não estão lá, mas não vamos esquecer que o risco de mudar de cor está sempre ao virar da esquina.

Uma escolha como a Áustria, restrições para quem não está vacinado, é impossível e inconstitucional. Para evitar diferenças no tratamento dos cidadãos, o Passe Verde foi feito justamente nessa direção. Não consideramos tais medidas.

Listas de espera: Iniciamos 500 mil atendimentos com atraso e também contatamos particulares, pois temos milhares de funcionários ocupados com absorventes internos e 1.600 vacinas.

Médico russo:

A circular sobre a escola partiu do Ministério, com o objetivo de padronizar comportamentos em todas as regiões e apoiar a presença máxima na escola.

Se houver um caso em sala de aula, todos ficam em casa por no máximo 48 horas de massagens: estamos criando um canal prioritário para essas trocas para agilizar as coisas. Como são dois casos na mesma turma, todo o resto será negativo e vacinado na turma, e os que não forem vacinados irão para o papai. Como há três casos na mesma classe, eles estão todos na casa do papai. Apenas para o jardim de infância, em um caso, todos estarão em casa.

Temos cerca de 300 sujeitos positivos, 3410 alunos positivos e 233 professores desde o início da escola, 7275 alunos e 446 professores isolados: o grupo mais afetado está em declínio no ensino primário e secundário. Existem muito poucos casos secundários na sala de aula, ou seja, os procedimentos de segurança são respeitados.

Dra. Rosie:

Gostaríamos de encorajá-lo a ir ao pronto-socorro de outros treinadores especializados. Eles são jovens médicos que podem adquirir experiência para que o sistema não seja afetado.

.