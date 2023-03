Sonho de Cristiano Ronaldo, derrota pesada e nervosismo: Raiva saindo de campo

Cristiano Ronaldo e Al Nasser foram derrotados pelo Al-Ittihad na maior partida do Campeonato Árabe. Os ex-jogadores do Real, Juventus e Manchester United ficaram furiosos no final da partida.

Cristiano Ronaldo Viveu uma noite terrível na Arábia Saudita. Primeira derrota de Real Madrid, Juventus e United no antigo campeonato com ele Al Nasser Superdesafio vsAl-Ittihad. Com o resultado, é 1 a 0 para os donos da casa, que superam Portugal na liderança da tabela.

Cristiano Ronaldo não conseguiu marcar em um segundo jogo consecutivo da Saudi Pro League após seu desempenho cada vez mais otimista nas mãos do Espírito Santo após a eliminação da Supercopa. Uma noite para esquecer para o centroavante Ele nunca poderia gravarO primeiro e único remate à baliza surgiu aos 92 minutos, quando o guarda-redes adversário sentou-se na cadeira e negou a alegria do golo.

Para ser honesto, Ronaldo, que nunca foi servido decentemente por seus companheiros, é muito carente. Os portugueses também se mostraram bastante nervosos e frustrados, talvez pelo domínio dos seus adversários que mereceram a vitória. De fato, após o gol de Romarino, as câmeras captaram sua reação: Ronaldo roncaEle abriu os braços para um companheiro, depois colocou as mãos nos quadris em grande decepção.

Após o apito final, as câmeras inevitavelmente se voltaram para Cristiano Ronaldo, que passou sob o arco ocupado pelos torcedores visitantes para aplaudi-lo. Logo, porém, a irritação do experiente atacante se tornou a última moda. CR7 começou a gritar com alguémE quando um sujeito se aproximou para tentar tranqüilizá-lo, ele pegou sua mão e deu um passo para trás.

Ronaldo continuou a jogar as duas mãos para o alto em um frenesi. É difícil dizer agora qual foi a fonte de sua frustração, pode estar ligada ao resultado e talvez ao desempenho. Lançado pelos irreprimíveis portugueses, à custa de uma garrafinha. De acordo com a lei, todos devem levantá-lo e ouvi-lo.