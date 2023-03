Terremoto em Perugia, 4,4 na escala Richter. O terremoto também foi sentido na Toscana e em março. A Universidade de Perugia foi fechada por precaução

Terremoto na Úmbria, choque sentido em Aredino

O abalo sísmico, registrado por volta de 16 com epicentro do Umbertide, foi claramente sentido em Arezzo e na província com particular intensidade nas regiões fronteiriças de Umbria, Valdichiana e Valtiberina.

Um rugido alto também foi ouvido entre as pessoas em Vadichiana.

Os testes estão em andamento em Mercatale di Cortona, uma cidade na região de Aretino mais próxima do epicentro, onde os bombeiros inspecionam residências e escritórios, mas nenhum dano foi relatado até o momento.