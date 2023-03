Sintra, Cidade das Cores: História e Atracções

Sintra é uma cidade portuguesa que pertence ao distrito de Lisboa e está localizada na histórica região da Extremadura, uma zona repleta de maravilhosas paisagens naturais, onde paredes rochosas se transformaram em magníficos jardins. Pela sua riqueza artística e cultural, Sintra está classificada como Património da Humanidade pela UNESCO desde 1995.

No século XIX, devido à sua beleza quase exótica, a cidade portuguesa tornou-se destino de grandes aventureiros e escritores europeus, com nomes como Hans Christian Andersen e Lord Byron a descreverem a zona como o “Jardim do Éden”. Tornou-se um dos destinos preferidos de toda a Península Ibérica, não só para os turistas, mas também para quem decide viver na costa atlântica.

História

Sintra pode orgulhar-se de uma história centenária: primeiro foi uma importante povoação árabe e depois, após várias tentativas, foi reconquistada no século XI pelo exército do rei das Astúrias. No século XVIII, a fisicalidade da cidade começou a se assemelhar ao presente, dividida em três áreas básicas: São Pedro representando a área comercial e financeira, Estebania e Villa Velha, onde estão localizadas a estação ferroviária e um grande parque público. Foi a residência de verão dos soberanos portugueses, onde se encontra o impressionante palácio real.

O território de Sintra preserva costumes ancestrais e parece permeado por uma atmosfera mística, envolvente e mundana. Segundo algumas tradições, é uma cidade ligada a antigas lendas com rituais arcanos celebrados pela seita negra. Um dos edifícios mais interessantes é certamente o “Palácio da Pena”, sobretudo pela específica sobreposição de estilos que o distinguem: do neogótico ao neoclássico, passando por algumas nuances barrocas e árabes. O palácio situa-se no cimo da “Serra de Sintra” e em 2019 o Instituto Português de Estatística registou-o como um dos monumentos mais visitados do país, e não por acaso, é “considerado uma das Sete Maravilhas de Portugal. “. Os jardins que envolvem o palácio são particularmente valiosos, onde é possível admirar o “Chalet da Condessa de Edla”, mandado construir pelo príncipe consorte Fernando II, segundo marido da rainha portuguesa D. Maria II. Nas evocativas ruelas da cidade, pode observar-se o “Palácio Nacional”, um dos monumentos medievais mais bem conservados de Portugal, encimado por duas grandes lareiras que serviam para ventilar as grandes cozinhas. Já disponível para visualização. Fiquei particularmente impressionado com o edifício encomendado em 1956 pelo inglês Francis Cooke, agora conhecido como o “Palazzo di Montserrat”, rodeado por uma rica variedade botânica. Muitas viagens. Este jardim é incrível com suas cores em todas as estações do ano. Abrange uma área de mais de 50 metros quadrados.

Como mencionado anteriormente, Sindra estava sob domínio árabe e o distante passado muçulmano da cidade ainda é evidente hoje. O “Castelo dos Mouros” é um edifício edificado num pico rochoso da Serra de Sintra, construído pelos árabes entre os séculos VIII e XI para fins defensivos. No entanto, para o turista do nosso tempo, este lugar oferece um panorama fascinante da cidade em todas as suas extensões.

Os esoteristas, no entanto, afirmam que o local mais intrigante de Sintra é a chamada “Quinta da Regaleira”. Este lugar está ligado a lendas antigas e rituais maçônicos secretos e, devido à sua posição única, pode até ser considerado um microclima único. A “Quinta da Regaleira” é um palácio, piscinas, jardins, algumas grutas escuras e ao seu ponto mais alto é atribuído um nome verdadeiramente singular e sugestivo: “Pequeno Insiático”. Neste ponto existe um poço semelhante a uma torre, para chegar ao fundo da qual é preciso descer nove andares. Será, portanto, uma espécie de torre tombada, simbolizando a jornada iniciática do espírito. No fundo do poço pode ser visto um ar inscrito subindo acima de uma cruz templária ou rosacruz. Deste ponto de vista, podemos entender as razões pelas quais o poço recebe o atributo preditivo de “início”. Com efeito, acredita-se que os ritos de iniciação para ingresso na Ordem Rosacruz da Maçonaria Portuguesa eram realizados no ventre do poço, pois o local lembra simbolicamente o ventre materno onde se inicia a nossa vida terrena. Nas imediações da “Quinta da Regaleira” existem vários sítios pré-históricos que remontam ao período neolítico, conferindo ainda mais encanto àquele misterioso território, que por várias razões se tornou sede da Ordem dos Templários nos finais da Idade Média. . Após a supressão desta última igreja, o domínio da região passou para a Ordem Militar de Cristo, que viria a desaparecer em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas. De facto, para além das lendas ligadas ao passado, a física actual do local foi traçada por António Augusto Carvalho, que comprou a quinta em 1904, transformando-a gradual e continuamente. A carreira do novo proprietário como entomologista revela sua grande atenção aos detalhes.

A maior atração do edifício é representada pelo sistema de “dois poços”, que é chamado de “roda de partida” ou “torres invertidas”, que já mencionamos. Em particular, o poço iniciático é composto por nove andares, inspirados nos nove círculos do inferno de Dante, segundo alguns intérpretes. Perto do edifício, a “Cappella della Santissima Trinita” é de grande valor, construída em pedra branca e decorada com mosaicos no interior, é um dos melhores exemplos do estilo manuelino. No entanto, o manto ornamentado da Virgem Maria, que pode ocultar a figura de Ísis, a deusa egípcia mais amada nos círculos herméticos, é branco, vermelho e azul, sugerindo claros tons alquímicos. Dentro do vasto jardim, existem inúmeras fontes, a Fonte de Ibis e a Torre Redonda de onde se pode desfrutar de uma vista deslumbrante da cidade. Um misto de admiração e ternura evoca a visão da escultura de Leda, colocada para proteger a mesma gruta. A mitologia grega diz que Zeus se apaixonou tanto pela mulher que ela se transformou em um lindo cisne para se unir a ele. O cisne é um importante símbolo iniciático e esotérico.

atrações

O centro histórico de Sintra é ladeado por tradicionais ruas empedradas e edifícios coloridos, onde os bares familiares se alternam com pequenas lojas de produtos típicos e artesanato local nas salas inferiores. As ruas do centro formam um complexo labirinto de vielas estreitas, arcos, escadarias, pracinhas, que, embora de tamanho pequeno, são inspiradas na arquitetura dos principais edifícios da cidade. A cerca de 8 quilómetros do centro histórico de Sintra, existe um pequeno edifício denominado “Convento dos Capuchos”, construído em 1560 para albergar apenas um reduzido número de monges. Por isso, o local preserva a atmosfera mística do passado, dando ao visitante a ilusão de estar imerso em tempos e costumes já obsoletos. Cada cela é forrada a cortiça, obrigando quem entra a dobrar-se quase até aos joelhos.

Nos arredores de Sintra encontram-se locais de beleza incomparável, como o extenso Parque Natural Sintra-Cascais, que abrange uma área de cerca de 1700 hectares. O parque é composto por inúmeras e imponentes dunas de areia que fazem pensar no deserto do Saara, lagos, grutas, praias recortadas até ao “Capo da Roca”, podendo haver um “certificado” impresso atestando os turistas que chegaram, ou mais. Uma representação precisa de toda a extensão euro-asiática. Penhascos e montanhas verticais com vista para o Oceano Atlântico formam um pano de fundo para as dunas de areia e a vegetação do vale. A paisagem do parque foi moldada pelos ventos do oeste por milhares de anos , um clima que mesmo no auge do verão é Agradável e temperado. Para os entusiastas da geologia, o território do parque inclui as serras fósseis combinadas de Magoydo e Oitavos e a famosa vila de Cascais. Não muito longe, podem-se apreciar descobertas de interesse incomum, como campos de formação cárstica. No entanto, entre os locais mais sugestivos, não podemos esquecer as Azenhas do Mar, uma bonita aldeia de conto de fadas chamada “A Falésia Viva”, fruto de um casamento muito feliz entre a natureza e o engenho humano.

As praias do parque, muitas vezes rodeadas por falésias íngremes, sucedem-se ao longo da costa, desenhando padrões geométricos irregulares. A Bria Grande é uma das várias praias sobranceiras à costa do parque, onde foram descobertas cerca de dez pegadas de dinossauros, posteriormente catalogadas e isoladas. Outras praias, cada uma com as suas características únicas, são destino de muitos turistas, sobretudo durante o caótico verão: Atraca, Samarra, Praia das Makas ou Kincho, onde é possível praticar windsurf, surf ou bodyboard, devido à exposição constante . ao ar atlântico.

Em suma, na minha opinião, não erraram os artistas e poetas que definiram a cidade de Sintra como “mística e encantada”, impressionados com o seu encanto intemporal e as suas cores que encarnam a vivacidade e o romantismo.