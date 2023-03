Top spin Messina zombou, Carrara venceu a Supercopa da Itália

MESSINA – A maldição deste ano continua com o top spin Messina sucumbindo a Abuania Carrara. Os toscanos venceram a Supercopa da Itália por 5 a 3 contra o Villa Dante. Outras derrotas da equipa do presidente Quartuzio aconteceram na final da Taça de Itália, na fase de grupos da Taça dos Campeões Europeus, na primeira mão e na segunda mão do campeonato.

O desafio foi disputado com a fórmula swathling, que previa a disputa de dois jogos simultâneos em duas mesas ao mesmo tempo, com o primeiro a vencer cinco partidas conquistando o título. Top Spin Messina Watches Juntos empataram o jogo em 3 a 3 até a quarta rodada. A derrota contemporânea de Matteo Muti, mas acima de tudo os toscanos venceram o quinto set com Tomislav Booker na oitava partida que deu o título a Carrara. O croata venceu a decisão da morte súbita por 5-5, com Marco Rech Daltoso zombando depois de voltar de dois sets para estender para 3-1 na decisão. Mas encontrou forças para superar um jogo que primeiro parecia ganho e depois perdido.

Abuania Garrara, que venceu todas as partidas disputadas, foi o herói do dia de Andrej Kazina, três em três, e Tomislav Bukar conquistou-lhe dois selos, que fixaram o placar em 5-3 no jogo final. O treinador Wang Hong Liang utilizou todos os seus homens ao seu dispor: João Monteiro (uma vitória e uma derrota), Matteo Mutti (duas vitórias e uma derrota), Leonardo Mutti (duas derrotas) ‘prontos para jogar a final contra o seu antigo companheiro. Portugal Monteiro foi substituído por Mihai Popocica e Marco Rech Daltosso na terceira partida.

Top Spin Messina – Abuania Carrara 3-5

tabela 1

Leonardo Mutti – Andrej Cacina 1-3 (6-11 6-11 14-12 9-11)

Matteo Muti – Tomislav Reclamar 3-1 (11-9 6-11 12-10 12-10)

Leonardo Mutti – Tomislav Bukar 0-3 (8-11 9-11 7-11)

Marco Rech Daltoso – Tomislav Reclamar 2-3 (8-11 5-11 12-10 11-4 5-6)

mesa 2

João Monteiro – Mihai Popocica 3-0 (11-7 11-8 14-12)

João Monteiro – Andrej Cacina 1-3 (15-17 11-8 8-11 6-11

Matteo Muti – Mihai Popocica 3-1 (13-11 11-9 6-11 13-11

Matteo Muti – Andrej Cacina 0-3 (8-11 9-11 9-11)

Leonardo Muti e o croata Andrej Cacina se enfrentaram na final da Copa da Itália e, na volta ao campeonato, o novo campeão italiano chegou a duas derrotas sem vencer um set em simples. Desta vez, novamente nos dois primeiros sets, correndo na frente no placar, parecia um desafio de mão única segurar Carrara, que tinha vida fácil. Reação Muti lutou no terceiro para obter uma vantagem marginal, mas as esperanças de uma recuperação desapareceram nos estágios finais do quarto set.

João Monteiro e Mihai Bobočica defrontaram-se na única estreia da temporada, numa derrota decisiva para os portugueses na primeira mão do Campeonato. O português certamente está em melhor posição contra o cabeça-de-chave da Itália, que parece ser desleixado ou incapaz de fazer rotações com a mão esquerda. Lethal então deixou Monteiro vencer o segundo set em trocas longas como essa. Adiantado por 2 a 0, soltou um pouco e Bobozica não abriu mais.

O placar entre Matteo Mutti e Tomislav Bukar está empatado: 3-1 para Mutti em Carrara na primeira mão do campeonato, 3-1 para Bukar na segunda mão em Messina. Como nos desafios anteriores empatados após dois sets, Matteo Muti voltou a fazer 4-8 e 6-9 no terceiro e quarto sets, respectivamente, antes de vencer com vantagens.

No papel, ele começou contra Andrej Cacina sob o comando de João Monteiro em uma seqüência de duas derrotas consecutivas na segunda temporada, mas na primeira mão do campeonato teve um match point anulado no quinto jogo, enquanto a derrota na segunda mão resultou em um cancelamento. Sem iniciar o jogo. No entanto, o português lamentará para sempre não ter levado cinco set points a seu favor em um primeiro set interminável, concedendo 15-17. Uma segunda boa largada para Portugal, que assumiu a liderança. Mas no terceiro e quarto Cousina mostrou-se mais convencional, vencendo Monteiro em um desafio que poderia ter inclinado a Supercopa mais para Messina para empatar sua equipe.

A terceira rodada com Matteo Muti em segundo lugar para desafiar o número um da Itália Mihai Popocica, os dois trocaram de lugar durante a temporada, duas derrotas contra apenas uma vitória para o porta-estandarte entre os grupos da Copa da Europa e certamente terminaram em quinto lugar. Uma vantagem de três sets, a final da Copa da Itália, a vitória de Matteo e a volta ao campeonato. Muti jogou bem nos dois primeiros sets, cancelando os primeiros set points e levando 2 sets a 0. Na terceira, um momento inicial de compostura permitiu que Popocica entrasse no jogo, vencendo o set. Muti recuperou de uma desvantagem de 5-9 no quarto set antes de cancelar três set points e encerrar a partida em favor de Messina.

Ao mesmo tempo no outro campo, o duelo entre Leonardo Mutti contra Tomislav Booker durou bem menos, apenas um precedente a favor do croata na Copa da Itália. A história se repete com a criação superando com facilidade o adversário canhoto em três sets praticamente sem perigo nos momentos finais de cada set.

Na quarta rodada, com o placar ainda empatado em 3 a 3, Messina substituiu Marco Rech Taltozzo por Monteiro contra o Bucar, enquanto Matteo Mutti opôs-se a Cassina na mesa. Primeiro confronto direto entre as duas tabelas nesta temporada. Muti nunca consegue uma série de partidas com Cassina vencendo facilmente em três. Enquanto Rech Daltoso é o autor de uma reviravolta surpreendente: dois sets a zero ele ganha a terceira vantagem, a terceira 0-3 a 1 com uma diferença de 11 pontos que lhe permite jogar o set decisivo. Aqui ele liderou por 3-1 e ganhou dois match points em 5-4, mas Buchar encontrou uma vantagem brilhante para fazer cinco para fechar o próximo set.