Na semana da Páscoa, os invernos de segunda-feira dirigem a Itália com neve e frio; tendência

Últimos anúncios para a semana que antecede a Páscoa

Inverno no início de abril! Esta é a frase descrita pela última atualização do clima, que acabou de chegar semana da Páscoa Quando um CicloneJunto com o ar frio e o empuxo, pode causar uma onda extrema de mau tempo que é comum no inverno A chuva e a neve retornarão à altitude mais baixa da temporada. Em breve estará frio!

Estamos enfrentando uma previsão quase duplicada do que aconteceu no fim de semana passado e no início desta semana.

O tempo, mais uma vez, deverá piorar do que já é Domingo Uma frente fria ártica descendo do norte da Europa é capaz de desencadear fortes chuvas e ventos fortes dos quadrantes do norte.

Então, como mostra o diagrama que propomos abaixo, o correntes frias Eles alimentarão um furacão (indicado com a letra “B“) que fará você sentir seus efeitos no início Semana Santa Com chuva muito intensa no local.

Cor Roxo azulado Refere-se a massas de ar frio com características de inverno que fluem do Ártico para a bacia do Mediterrâneo: é para todos os efeitos uma estrutura de inverno. Foco máximo de já segunda-feira 3 Durante chuvas fortes e trovoadas, especialmente Al centro-sul E em Sicíliacom Ventos tempestuosos de Bora e Greygale Aumenta a sensação de frio. Atividade de ciclones frios na Itália durante a Semana Santa Dada a queda esperada nos valores de calor, ele retornará lá Neve Nos Apeninos com escalas até mim 400 metros acima de Abruzzo e das regiões interiores de Lazio, Molise, Puglia e Basilicata; é um evento honroso Isso nem sempre acontece em abril! como uma cidade Águia, campobasso, IsérniaMas poder E Matéria Quando a primavera parece ter chegado, eles podem ser envoltos em um casaco branco macio.