Gianluca di Marcio: “O mercado nunca dorme … o furacão da noite”

Um dia caracterizado por acontecimentos de mercado na Juventus: do caso Locatelli à posição oficial de Gio Jorge. Também discute a explosão social de Cristiano Ronaldo.

Abaixo estão todas as novidades do dia.

É o Dia da Juventus. Na verdade, os Bianconeri fecharam o negócio após longas negociações – Locatelle: O meio-campista irá para a Juventus com uma fórmula de empréstimo com a obrigação de resgate incondicional. O custo operacional entre a área fixa e o bônus é de மில்லியன் 35 milhões.

A um jogador que se tornará oficialmente Juventus logo após os exames médicos, a outro que se tornou Juventus à noite: Cayo Jorge, um novo jogador da Juventus, concluiu com uma mensagem pela rede social brasileira: “Muito feliz por esta oportunidade, obrigado a todos os fãs da Juventus “.

No entanto, o que se discute é a explosão de Cristiano Ronaldo, o português que gostou dele no Real Madrid contra os recentes rumores do mercado: “O meu futuro era trivial, não vou deixar ninguém jogar com o meu nome”.

Dia Oficial da Roma: Tommy Abraham é um novo jogador do Gialorosis. O atacante deve receber 40 milhões e um bônus do Chelsea, que será adiado para a Roma.

A chegada de Alessandro Florence a Milão se aproxima: eles estão trabalhando com dívidas pesadas com direito de resgate para recuperação total. Neste momento, a diferença ronda os 500 mil euros. No meio-campo, com exceção de Atlee, Pagayoko assume a forma de uma ideia e o CSKA continua a fazer contatos para o Vlasi de Moscou.

Dos nomes classificados no ataque pelo Inter, Zapada é a primeira escolha, mas certamente não há alternativas. A última ideia do Inter é Marcus Durham, o astro do Borussia Manchengladbach. Enquanto isso, uma nova reunião com a comitiva de Lottaro Martinez está marcada para quarta-feira para discutir a renovação.

Em Nápoles, o dia dos exames médicos para Juan Jesus, um novo jogador do Napoli. O defesa liberado aceita a oferta de Assouri, onde volta para Luciano Spalletti, com o tempo da Roma. Juan Jesus tem um contrato de um ano, em segundo lugar em apoio ao Napoli: uma taxa de கட்டணம் 1 milhão para um zagueiro e um bônus de 200.000 se ele se qualificar para a Liga dos Campeões. Na frente, Joyce Youssef espera uma resposta de St. Etienne, enquanto corre duas vezes pelo Lyon para Emerson Palmyra. Enquanto isso, Manolas pediu uma venda.

Atualizações do capítulo: Lorenzo Incendiário Tropeçando para a expansão, para registrar um encontro entre o clube e Pastorello na frente de Merrett, o agente do goleiro expirando em 2023.

Pedro poderia ficar em Roma, mas com a camisa da Lazio: o ala quer, ele já tinha no tempo do Chelsea, o espanhol queria o gol.

Em detalhe, Guam enviou para o Anderlecht: o atacante da Fiorentina para voar para a Bélgica com fórmula de empréstimo seco. Por outro lado, quem pode pousar

Na Toscana estiveram com Juppagosta e Lucy, a agente das duas que visitaram o Centro Esportivo Fiorentina em Skamaca.

Enquanto isso, as reuniões de Kamisho com Vlahovic não foram agendadas para a questão da renovação, com Lily alcançando o primeiro lugar da empresa nas últimas horas.

O Gênova, em busca de outro difenosser, deu os primeiros passos para o ex-Napoli Maximovich, ao trabalhar com o Cagliari Bopeca e o enxerto para uma transferência.

Com Torino envolveu Iso e Valukivich. Emiliano Martinez, do Nacional de Montevidéu, é mais do que uma ideia para o clube de Giulini.

Série B

O tiro duplo de Regina que revolucionou o ataque: Marco Duminello e Andrzej Kalabinov chegaram oficialmente. Alberto Cherry é o novo avançado do Como, enquanto o defesa Antow, do CSKA Sofia, é próximo de Monza, da Stropa, que dá os parabéns a Mary pelo seu casamento com Croton.

Patricion e Portenone estão a um passo um do outro, enquanto Blanc cumprimenta Benevento e voa para a França: ele foi criado para ir para Clermont. Presia também dá esse golpe: os ensaios clínicos de Rodrigo Palacio estão marcados para hoje.