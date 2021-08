Infecção hoje: Boletim do governo na Itália e regiões. Dados do vírus Corona em 18 de agosto

Roma, 18 de agosto de 2021 – Novos dados Boletim Govt Do Ministério da Saúde Mostrar um Se os novos casos agora estão significativamente estáveis, os dados a serem monitorados são a pressão hospitalar. E um grande crescimento no número de matrículas diárias Tratamento intensivo, Gravado ontem (O anúncio do dia 17 de agosto está aqui) Aumenta a ansiedade e a incerteza. Estar quase certo agora a partir da próxima semanaA itália não será mais branca: Sicily Excede todos os parâmetros Fornecido na coluna Zona Amarela, Que deve receber a certificação na sexta-feira Rastreamento ISS.

Regras da Zona Amarela: Barras, Máscaras, Viagem. O que muda

Resumo

Enquanto isso, dê um passo Relatório da OMS No decorrer das Governo de todo o mundo E isto Variante alfa Os casos relatados em 190 países são os mais comuns, seguidos por delta, beta e gama. Eles acabaram nos últimos sete dias 4,4 milhões de infecções Mais de 66.000 mortes foram identificadas. Estão no nível de cada país Estados Unidos Irã e Índia continuaram tendo o maior número de casos na semana passada, com um aumento de 9% para cerca de 884.000, mas o maior número de mortes foi registrado. Brasil e Rússia.

Hoje eles estão se registrando 7.162 infecções e 69 pessoas morreram.

Dados de regiões / Logio

“Hoje eles estão gravando 703 novos casos positivos Incluindo recuperação (+152) e 6 mortes (-2). Hospitalização 524 (+19), cuidados intensivos 64 (-2), recuperação 792. Casos em Roma 425 “. O anúncio foi feito pelo Conselheiro de Saúde Alessio de Amado.

eu 692 novos casos Registrado positivamente Venito Nas últimas 24 horas e 2 mortes (11.659 desde o início da epidemia). O número de pacientes internados permaneceu estável (244), enquanto o número de pacientes em terapia intensiva aumentou para 43 (+5). 75% das pessoas internadas no hospital não foram vacinadas.

Em Toscana Existem 263.574 Casos positivos Para o coronavírus, 675 Mais do que ontem. Hoje, 9.715 moléculas e 5.059 zaragatoas antigênicas rápidas são feitas para uma proporção positiva de 4,6%. Eles gravam 2 novas mortes: Homens e mulheres em média 79,5 anos de idade. O positivo atual é de 12.168, -0,9% em relação a ontem. 354 pessoas deram entrada no hospital (7 a mais que ontem), 39 das quais estão na unidade de terapia intensiva (e mais 1).

eu 445 novas infecções Em Emilia Romagna, Foi identificado nas últimas 24 horas a partir de 24.502 toalhetes feitos entre a molécula e o antigênico. À medida que o número de prisioneiros continua a crescer, o mesmo acontece com outros Três pessoas foram mortas. São mais de 13.000 casos ativos, com 96,9% de isolamento domiciliar por não necessitarem de tratamento hospitalar. 47 pessoas foram admitidas no hospital na unidade de terapia intensiva, três a mais que ontem e 369 (+8) em outras enfermarias do governo. Rimini, com 85 novas infecções, é a província com o aumento mais persistente, seguida por Reggio Emilia e Bologna (ambas com 49 casos).

Ainda Cinco mortes De Govt SardenhaLocais onde foram reservados nas últimas 24 horas 429 novas infecções Com base em 7.033 toalhetes processados ​​para uma taxa positiva de 6%. O número de hospitais em terapia intensiva é estável, com um total de 18, enquanto o número de hospitais na área médica aumentou em sete para um total de 165. Há 7.199 pessoas em isolamento domiciliar.

A taxa positiva aumenta Buglia Foi registrado hoje em 1,4% de 1,2% ontem 358 Dos 14.554 testes que eles forneceram Bem-sucedido. Ele tem o maior número de novos positivos na província de Pat: 104 em 24 horas. Vítimas Em vez disso, aumenta Devido a Unidade. 163 pessoas foram hospitalizadas (+3), 23 das quais estão em cuidados intensivos.

Calabria

eu E 279, Em comparação com ontem, o Pessoas com teste positivo Vírus Al Corona Calabria Feito em 4.571 trocas. Na comparação com ontem, a taxa de swaps recua para swaps positivos (6,18% para 6,10%). Eles aumentam 3 Unidade i Vítimas (1.282 no total) e 193 pacientes recém-curados. Em frente ao hospital, existem 129 hospitais (+9 em relação a ontem), dos quais 10 estão em terapia intensiva (-1 em relação a ontem). Atualmente, o positivo é 3.485 (+83).

Eles foram identificados nas últimas 24 horas Andar 205 novos casos, 14,5% em comparação com 1.417 swabs processados ​​no caminho para um novo diagnóstico (ontem a taxa era de 9,5%, 101 casos de 1.060 swabs). A taxa por 100.000 habitantes caiu pelo segundo dia consecutivo e agora é 73,52 (ontem era 73,73).

Umbria

Após a caminhada de terça-feira, os prisioneiros do governo caem Umbria, Existem 46, -3, quatro pacientes em terapia intensiva em comparação com ontem. Nas últimas 24 horas Sem vítimas. eu Existem 163 novos casos E 2.104 toalhetes e 3.556 testes de antígeno foram identificados pela análise com uma proporção positiva de 2,87%. A taxa de recuperação é de 272 e a queda positiva atual é de 2.105 (-109).

Abruzzo

eu 143 e infecção Identificado hoje em Abruzzo, Ao mesmo tempo Equilíbrio de pacientes mortos Não registra casos novos e resíduos Parou 2519. Nas últimas 24 horas, foram realizados 2.411 pesos moleculares e 3.854 testes de antígenos para uma taxa de positividade de 2,28%. A área é atualmente 2.084 positivos: Desses 57 pacientes (-4 em relação a ontem) foram internados na área médica e 11 (ante 5 novos registros ontem) estão em terapia intensiva.

Friuli Veneza Giulia

Hoje Friuli Veneza Giulia 4.755 fragmentos moleculares foram detectados 120 novas infecções Com percentual positivo de 2,52%. 2.483 testes antigênicos rápidos também foram realizados Quase 8 (0,32%) Sem mortes. 9 foram admitidos no hospital para terapia intensiva (7 deles não foram vacinados e 2 não foram vacinados, mas com doença crítica) e 30 pacientes estavam sendo tratados em outras enfermarias.

Outras áreas

Em Tirol do Sul 81 casos e vítimas zero. Nem mesmo mortes Valle de Asta, Onde as infecções estão presentes 23. Em Basilicota 68 novos positivos, 3 polegadas Molis. Cinco hospitalizados e 56 casos Trentino.