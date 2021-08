Martina Fidanza em terceiro na Scratch Sub-23, Sarah Fiorin em segundo na eliminação de juniores – OA Sport

O segundo dia do Campeonato Europeu de Ciclismo de Pista de 2021 para as divisões Sub-23 e Júnior acabou. Os campos mais gratificantes para a Itália foram o scratch feminino de Sub-23, onde Martina Fidanza terminou em terceiro, atrás do holandês Mac van der Duin e da portuguesa Maria Mart ின் nez, e a Eliminação Feminina Júnior, na qual Sarah Fierre terminou. Russa Alina Moisieva.

Os dois lados do time de juniores estavam próximos do palco. Carlotta Tsipresi, Elena Cantorin, Valentina Basilico e Sylvia Portolotti terminaram em quarto lugar entre as mulheres. Tario Igor Belletta, Alessandro Rommel, Andrea Violato e Lino Colosio terminaram em quarto lugar entre os homens. O Reino Unido venceu em ambas as corridas. Entre as mulheres, no entanto, elas estabeleceram um novo recorde mundial na divisão britânica.

O melhor desempenho de Lorenzo Urzella veio no quilômetro júnior, quando ele terminou um bom quinto. Dutonic Willy Leonhard Wenrich venceu. Na scratch sub-23 masculina, Samuel Giaranta terminou em décimo, enquanto a vitória foi para o português Rodrigo Caicos. Na eliminação dos juniores, o tcheco Mathias Koblisek venceu, mas Nicola Rossi terminou em décimo sétimo.

Por fim, no que diz respeito ao ritmo da equipe Sub-23, a vitória foi para a Rússia nas duas corridas. Amanhã será o terceiro dia e o show começa com corridas de velocidade juniores e esforços da equipe de Sub-23.

Foto: Federciclismo