“Sicília amarelo? Laranja está perto. Se eles tivessem a liberdade de não serem vacinados, eles teriam distribuído nossos doentes para outras partes da Itália.”

“Estamos redistribuindo os pacientes do Hospital Govt pela Rede Nacional de Saúde”. Esta é a proposta Cristoforo Bomara, Membro do Comitê Científico e Técnico da Sicília e Diretor do Instituto de Medicina Legal da Catania Poly Clinic. “Se quisermos proteger a liberdade das pessoas Não vacinarNão queremos deixar de garantir padrões de saúde adequados para todas as outras doenças, creio eu.

A primeira área com números para voltar agora é a Sicília Zona Amarela. O Ministério da Saúde ainda não se revelou mas os dados são claros: 10 por cento dos pacientes de UTI, É um ponto a mais do que o limite permitido para ficar na zona branca, 17 por cento dos leitos estão ocupados, dois pontos a mais Portal esperado, O evento – quando calculado semanalmente – viaja a uma velocidade três vezes maior que a do patamar de 50 casos por 100 mil pessoas. Hoje em dia, as infecções diárias são muito altas na Itália: 997 em 18 de agosto. Mas se a porta amarela estiver ligada “Laranja não pode nem estar longeApós 15-21 dias os efeitos são perceptíveis e o amarelecimento não controla o evento ”, explica Bomara.

Quarenta e sete anos, Bomara é o professor em tempo integral mais jovem Medicina forense Na Itália. Bomara explica como pensa o aumento das epidemias na região da Sicília, que tem as vacinas mais baixas do país, com um longo currículo repleto de paradas no exterior e centenas de lançamentos. Essas hipocrisias são suficientes, mas se você quer garantir a liberdade não pode fazê-lo Na pele de todos que estão doentes Aqueles que não podem reutilizar cuidados de saúde adequados.

Por que ele coloca duas coisas no mesmo nível?

Desculpe, isso parece óbvio para mim. O que esse sistema de coloração contém? A Sicília pode amarelar a partir de segunda-feira, na verdade irá para lá, e daí? Estamos impedindo o governo ao restringir os assentos a 4 pessoas em restaurantes ou com máscaras ao ar livre?

Funciona?

Sempre disse que são atividades inúteis.

Você está dizendo que deveria haver restrições estritas?

Eu era a favor do fechamento total, mas essas são ações que precisam ser tomadas a partir de uma perspectiva provisória e, de uma perspectiva de dois anos, precisamos pensar de forma diferente. Estou bem ciente de que deve ser encontrado um compromisso entre as necessidades de saúde e econômicas. Eu sou a favor desse compromisso. Mas se as enfermarias de poções mágicas e as camas precisam ser remodeladas, discordo totalmente.

A medida certa foi distribuir os pacientes Covit por toda a organização nacional. Como foi a primeira onda quando dois pacientes foram enviados de Bérgamo para a Sicília?

Isso mesmo, racional em termos de um único sistema. Porque se tivermos que mudar de leito, mudar de enfermaria, gastar essas enfermarias e gastar esses tratamentos em todos os outros pacientes, temos que começar a calcular o covit ou mortalidade. Sobre o vírus.

OK, mas o que isso tem a ver com outras áreas?

Pensamos em uma base regional, mas em uma base nacional não queremos forçar a vacinação. Bem, existem áreas com uma taxa de vacinação de 95 por cento e é provável que essas áreas tenham menos probabilidade de serem hospitalizadas. Diga à Sicília por que mudar de setor e enfraquecer o sistema de saúde, que paga alguns limites, leva ao sofrimento, por exemplo, um paciente com câncer, a quem devemos responder: Desculpe, mas você não pode mais voltar ao centro de Govt, então você pode volte aqui e vá para outro lugar. Ou: tem que esperar. Não podemos continuar a ignorar o número de pessoas que pagam caro: pacientes com câncer, pacientes cardíacos, a lista é longa e, pensando constantemente dessa forma, o custo das escolhas que fazemos agora é muito mais alto do que o das vítimas de covit.

Em seguida, distribuímos os pacientes em todo o país?

sim. Pedimos a redistribuição aos imigrantes em toda a Europa e começamos com a redistribuição de pacientes em todo o país. Porque, se quisermos garantir a liberdade, nem todos os outros pacientes podem pagar o preço.

Você está dizendo que a liberdade de não se vacinar pesa sobre o paciente com câncer?

Tenho a intenção de expandir a visão do primeiro-ministro: mesmo mudar cargos não-governamentais para governo é equivalente a planejar a morte.

Mas por que deveria a situação da Sicília pesar sobre outras áreas?

Escolha siciliana sem vacinas?

Não, mas há muitos sicilianos que não foram vacinados. Por que razão?

Por ignorância e estupidez, digamos coisas assim, mas inicialmente o hospital siciliano e outras regiões não queriam que os primeiros casos de mortes post-mortem e os primeiros casos de mortes pós-vacinação fossem aqui. Seleções subsequentes a nível europeu. Devemos acrescentar que este é um dos primeiros destinos turísticos de verão, ou seja, se os turistas vêm de outras partes da Itália ou do mundo infectado eu tenho que tratá-los, o que leva ao encolhimento das camas. Não posso dar uma resposta regional. Não se continuar a fingir que está em liberdade sem ser vacinado. Propusemos o passaporte de saúde no ano passado e fomos acusados ​​de fascismo. Devemos esperar por mais 130.000 mortes antes de chegarmos lá?