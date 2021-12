Cristiano Ronaldo respondeu a um dos seus fãs: Portugal comentário

Cristiano Ronaldo aparentemente não terminou em sexto no Balon d’Or, então ele não compareceu à cerimônia em Paris. Além disso, no Instagram, o português respondeu ao seu torcedor, explicando os motivos pelos quais Messi não deveria ter conquistado a sua sétima Bola de Ouro.

Este é o feedback dos fãs, aos quais CR7 respondeu: “Fatos “.

“Ele pode lutar casualmente por este título e a luta com Lewandowski será boa. Ele é incrível em números pessoais e teve uma temporada melhor que o Bayern Juventus e teve uma temporada mais tranquila que o United, mas na seleção nacional … Cristiano é apenas isso. Ótimo.

E para quem vai o presente? Messi, que venceu apenas a Copa del Rey contra o Barcelona, ​​não marcou um único gol contra o Real Madrid desde a saída de Cristiano, perdendo os grandes jogos da temporada, vencendo a Copa América uma vez a cada 4 anos. Praticamente todos os anos. Ele não marcou na final nem nas semifinais. E ele teve uma temporada normal separadamente com o PSG.“

“Cristiano deve ser 300% inegável para ganhar este prêmio. Não adianta bater a moto mais bonita do ano, tendo sido o campeão de todos os clubes, o maior artilheiro de todos e o artilheiro do hat-trick da Copa do Mundo, eles ainda precisam encontrar uma maneira de conquistar o seu prêmio.

Com Messi, é o contrário. Ele pode fazer uma temporada de baixo perfil, muito baixo, eles sempre encontrarão uma forma de apoiá-lo e recompensá-lo. Roubo. Sujo. Vergonha. Simplesmente lamentável.“

“Independentemente desses prêmios, o CR7 sempre será o melhor da história!”