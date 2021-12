Manobra, hipótese de redução das contribuições para 2022. Superphone, redouching do teto IC

Ouça a versão em áudio do artigo

Uma nova intervenção contributiva em 2022. Essa é uma notícia importante que o governo poderá incluir na lei orçamentária, com novos dispositivos anunciados para mitigar contas caras. Na quinta-feira, 2 de dezembro, às 17h30, no Palazzo Ciki, o primeiro-ministro Mario Draghi se reunirá com o CGIL, CISL e o ministro da Economia do UIL, Daniel Franco, e o ministro do Trabalho, Andrea Orlando, para discutir a legislação orçamentária. Um sinal inicial após o colapso da tabela no Ministério da Economia.

Intervenção na cunha de contribuição

O primeiro-ministro disse nos últimos dias que o governo está pronto para uma nova intervenção em projetos de lei que “prestem atenção especial aos grupos vulneráveis”. Os recursos disponíveis reduzirão a contribuição: as principais opções são o corte das contribuições dos trabalhadores de baixa renda (como os não qualificados) ou a intervenção empresarial em Cuaf, a contribuição que os empregadores fazem à família. Os pagamentos são desencadeados pelo novo abono único para crianças a partir de janeiro, que deve absorver todos os antigos auxílios à família e estar em linha com a reforma do IRF. Uma combinação de tamanhos possíveis.

Acordo de maioria sobre autoridades fiscais

Antes de iniciar o jogo no parlamento, Drake realizou uma rodada de “consultas” com os partidos. “Hoje encerramos o ciclo de reuniões com representantes dos partidos majoritários para melhor planejar o processo de manobra orçamentária”, afirmou Federico de Inca, ministro das Relações Parlamentares: “Juntos ouvimos as demandas de todas as forças políticas que apóiam o governo , incluindo o presidente Mario Draghi e Daniel Franco. “Ele promete que o documento será objeto de um amplo processo”, disse ele. A pedra pesa mais de 6.000 emendas submetidas ao Senado, que devem ser reduzidas para 500 .

Conflito com sindicatos

As partes estão em processo de conclusão de um acordo para reduzir os impostos para 8 bilhões (7 no IRPEF, 1 no IRAP) que os parceiros sociais não desejam. Os sindicatos disseram que vão avaliar as iniciativas a serem tomadas, incluindo a greve. Andrea Orlando Palazzo of Democracy colocou o tema em Chiki. Além disso, a cerimônia de formatura do Palazzo Chiki chegou na quinta-feira, 2 de dezembro. “É bom retomar o diálogo social. O encontro entre governo e sindicatos fiscais vai acontecer amanhã. Estamos sempre trabalhando para que o diálogo e a consulta sejam a base das eleições governamentais.

Isee hipótese para vilas superfinas a 40 mil euros

Mudanças podem vir na superfonia: entre as hipóteses de arbitragem avaliadas estaria a elevação do telhado do Isee sem remover o incentivo de 110% para acessar residências unifamiliares e vilas. O limite pode ser elevado dos actuais 25 mil euros do ISEE para 40 mil euros. O problema está nos recursos: a operação custará várias centenas de milhões e será necessário avaliar sua compatibilidade com toda a modificação da manobra.