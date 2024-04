Roma teve que fazer uma entrega de emergência a um batedor de carteiras que havia apanhado no metrô. Cace 3 chefes derrotados

Ela foi levada às pressas para a cirurgia à meia-noite. Não por fraturas faciais, pelas quais ele tinha nota A Uma segunda cirurgia maxilofacial, Mas ela tem que dar à luz o filho imediatamente, mesmo que seja no oitavo mês. A última variação dramática na complexa existência de Meri Secic, Roma de 39 anos da Croácia, Acertou na tarde de sexta-feira Pelo menos três pessoas ficaram “decepcionadas” na plataforma de uma estação de metrô no subsolo da estação Termini porque ele roubou um pouco dos passageiros (Imagem: Divulgação)Aqui está o vídeo da surra)

Imagens médicas críticas Meri realmente é uma batedor de carteiras, Ele foi preso pela polícia várias vezes entre Milão e RomaMas ela é mãe, tem pelo menos quatro filhos. Agora, um vídeo viral apareceu nos sites Mas era Interpretação errada: Não foi um viajante atacado por batedores de carteira, mas sim um deles Ela foi punida por não se esforçar o suficiente Na caça de passageiros. Por esse motivo, Mary foi espancada até a morte, com o rosto e a cabeça sangrando. Ele agora está internado com prognóstico atribuído na Policlínica Umberto I sob proteção policial. Sua vida não corre perigo, pelo menos do ponto de vista de saúde, embora o quadro médico seja grave, seu bebê parece estar bem. Isso é certeza Ele conhece seus agressoresAgora procurado pelos agentes da Esquadra do Viminale, interveio de imediato para reconstituir a história.

Três homens em cadeiras cruzadas Os três envolvidos teriam sido capturados pelas câmeras de vigilância da estação do metrô: pertenciam a famílias conhecidas. Castelo Romano, Liquidação Maxi via Pontina, Especialização precisamente Gestão e exploração – juntamente com ameaças – de jovens, muito jovens e até menoresEnvia-os Roubo em transporte público. Especificamente Turistas. Assim, seu tempo pode ser contado, principalmente porque a investigação começou automaticamente. READ "Ele correu e escorregou." Investigações sobre a "caixa preta" da morte de Simona Cardone

“Esquema” para evitar a prisão Afinal, Meri está acostumada com cenários semelhantes. Já em 2017 foi preso pela polícia de Milão, porque DEle deve cumprir 19 anos de prisão Por roubo repetido. Em 2015 e outras épocas, o acúmulo peniano já foi evitado com a gravidez. Naquela época ela estava esperando um filho. E o Magistrado Superintendente ordenou a suspensão da execução. O passado de Roma inclui roubos, furtos de carteira, roubo de idosos, turistas e transeuntes. Como você pode ver, ele não cumpriu 19 anos e 10 dias. Especialmente desde sua libertação Depois, de volta à capital. Sempre roubando no metrô, mas desta vez não fazendo nada para a multidão impiedosa. Nem mesmo uma barriga grande. Como eles têm Ele tirou uma foto no celular sem interferir em nada.

